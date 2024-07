Carouge – Xamax 3:1 dieci Challenge League, 2. Runde, Saison 24/25 26.07.2024

Aufsteiger Etoile Carouge steht nach zwei Spielen in der Challenge League an der Tabellenspitze. Die Genfer feiern gegen Neuchâtel Xamax einen 3:1-Heimsieg.

SDA

Die frühe Führung bauten die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten kurz vor der Pause zum beruhigenden 3:0 aus. Die ebenfalls siegreich in die Saison gestarteten Neuenburger hatten der Effizienz von Carouge wenig entgegenzusetzen. Giovani Bamba gelang nach gut einer Stunde der Ehrentreffer, mehr war für die Gäste nicht drin.

Für Carouge war es der zweite Sieg mit gleich drei Treffern. Zum Auftakt hatte das Team von Trainer Adrian Ursea einen 3:2-Auswärtserfolg in Schaffhausen gefeiert. Damit stehen die Genfer nach zwei Spielen als einziges Team mit dem Punktemaximum da. Thun könnte am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Vaduz noch gleichziehen.

Aarau rettet Remis

Während Aufsteiger Carouge auftrumpft, hat Absteiger Stade Lausanne-Ouchy sichtlich Mühe, in die Saison zu finden. Die Waadtländer verloren auch ihr zweites Spiel, im eigenen Stadion resultierte gegen Schaffhausen ein 0:1. Noch ohne Punkte belegt der Quartierverein den letzten Tabellenplatz.

Stade-Lausanne – Schaffhausen 0:1 dieci Challenge League, 2. Runde, Saison 24/25 26.07.2024

Aarau konnte den Fehlstart vermeiden. Die Gäste reagierten in Wil auf einen 0:2-Rückstand und glichen in der zweiten Halbzeit durch zwei Tore zwischen der 55. und 61. Minute aus. Der kurz darauf folgende Platzverweis für Aarau-Verteidiger Marcin Dickenmann blieb ohne Folgen.

Wil – Aarau 2:2 dieci Challenge League, 2. Runde, Saison 24/25 26.07.2024

Anders war es in Nyon, wo Bellinzonas Abwehrspieler Fabian Gloor in der 70. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Stade Nyonnais, das bis dahin zurückgelegen war, drehte die Partie mit zwei Treffern in der Schlussphase und feierte einen 2:1-Heimsieg.

Stade Nyonnais – Bellinzona 2:1 dieci Challenge League, 2. Runde, Saison 24/25 26.07.2024

Telegramme und Tabelle

Stade Lausanne-Ouchy – Schaffhausen 0:1 (0:1). – 650 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tor: 28. Giger 0:1.

Stade Nyonnais – Bellinzona 2:1 (0:1). – 450 Zuschauer. – SR Sanli. – Tore: 4. Chukwuemeka 0:1. 72. Koré (Penalty) 1:1. 87. Yana 2:1. – Bemerkungen: 70. Gelb-Rote Karte gegen Gloor (Bellinzona).

Etoile Carouge – Neuchâtel Xamax FCS 3:1 (3:0). – 2074 Zuschauer. – SR Schärli. – Tore: 13. Nvendo 1:0. 38. Correia 2:0. 40. Vieira 3:0. 63. Giovani Bamba 3:1.

Wil – Aarau 2:2 (2:0). – 1534 Zuschauer. – SR Thies. – Tore: 13. Ndau (Penalty) 1:0. 16. Borges 2:0. 55. Avdyli 2:1. 61. Ernest 2:2. – Bemerkungen: 73. Gelb-Rote Karte gegen Dickenmann (Aarau).

lemi, sda