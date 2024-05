Admir Mehmedi ist nicht mehr Sportchef beim FC Schaffhausen. Keystone

Keine sechs Monate nach seinem Amtsantritt als Sportchef verlässt Admir Mehmedi den FC Schaffhausen wieder.

Jan Arnet

Der FC Schaffhausen und Admir Mehmedi gehen getrennte Wege. «Der abtretende Sportchef kann die von der Geschäftsleitung vorgegebene Budgetreduktion nicht mit seinen eigenen Ansprüchen für die kommende Saison vereinbaren», teilt der Klub auf seiner Webseite mit.

Der frühere Nati-Spieler habe um eine einvernehmliche Vertragsauflösung gebeten. Erst im Dezember hatte Mehmedi beim FCS als Sportchef übernommen. Schaffhausen beendete die Challenge-League-Saison auf Platz 9.

«Die bereits beim Amtsantritt der neuen Geschäftsleitung initiierten Sanierungsmassnahmen, und die dadurch anstehende Budgetreduktion für die kommende Saison, sind unumgänglich für eine langfristige Gesundung des FCS», wird CEO Jimmy Berisha in der Medienmitteilung zitiert. «Bei einem Einstieg eines finanzkräftigen Investors kann sich die Situation kurzfristig ändern, jedoch ist dies ein noch laufender Prozess, und bis zum Abschluss der Verträge wird die Geschäftsleitung an den Budgetvorgaben festhalten. Auch wenn dies das Ausscheiden eines wichtigen Mitarbeiters wie Admir Mehmedi zur Folge hat, was wir sehr bedauern.»

Mehmedi sagt: «Ich möchte mich bei meinen Spielern und dem gesamten Verein für die harte Arbeit und den erfolgreichen Ligaerhalt bedanken. Ich werde den FCS in guter Erinnerung behalten und wünsche der Mannschaft für die neue Saison viel Erfolg!» Auf Nachfrage von blue Sport will sich der 33-Jährige nicht weiter zu seinem Enstcheid äussern.

Bis auf Weiteres soll eine Sportkommission, unter der Leitung von Jimmy Berisha, die Saisonplanung weiterführen, bis ein neuer Sportdirektor bzw. Technischer Direktor ernannt werden kann.