Kaishu Sano sorgt derzeit abseits des Fussballplatzes für Schlagzeilen. Imago

Anfangs Juni hat der japanische Nationalspieler Kaishu Sano bei Mainz 05 einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Noch vor seiner Ankunft wird er in seiner Heimat wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs festgenommen.

pat Patrick Lämmle

Wenige Tage vor seinem ersten Training wird der neue Teamkollege von Silvan Widmer und Edimilson Fernandes in Tokio wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs verhaftet.

«Wir können diese Berichte aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren», schreibt Mainz 05 am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Mehr anzeigen

Kaishu Sano hätte nach seinen Ferien am 21. Juli ins Training beim Bundesligisten Mainz 05 einsteigen sollen, doch dazu wird es möglicherweise nicht kommen. Denn der 23-jährige Mittelfeldspieler hat mächtig Ärger am Hals.

Sano wird zusammen mit zwei 20-Jährigen des sexuellen Übergriffs auf eine 30-jährige Frau beschuldigt, mit der sie in einem Hotel essen waren. Eine weitere Frau soll dabei gewesen sein, die Gruppe aber früher verlassen haben. Wie «Bild» mit Verweis auf «übereinstimmende Medienberichte in Asien» berichtet, soll sich der Vorfall in der Nacht auf Montag in der japanischen Hauptstadt Tokio ereignet haben. Das vermeintliche Opfer habe den Übergriff der Polizei gemeldet, kurz darauf seien Sano und die beiden anderen Männer in der Nähe des Hotels verhaftet worden.

Ob dem Profi wirklich eine Haftstrafe droht, ist derzeit völlig unklar. Laut japanischen Medien ist auch noch ungeklärt, ob Sano und seine zwei vermeintlichen Mittäter die Tat zugeben oder bestreiten. Wie immer in solchen Fällen gilt die Unschuldsvermutung.

Mainz 05 und Sanos Ex-Klub äussern sich zurückhaltend

Inzwischen hat Mainz 05 in einer Medienmitteilung auf die Vorwürfe reagiert: «Am späten Abend ist Mainz 05 von Meldungen aus japanischen Medien zu Neuzugang Kaishu Sano überrascht worden, wonach dieser in seiner Heimat inhaftiert worden sei. Wir können diese Berichte aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren.» Der Verein bemühe sich «um eine schnellstmögliche und umfängliche Aufklärung der Angelegenheit».

Auch Sanos Ex-Klub Kashima Antlers aus der japanischen J1-League bezieht Stellung. «Das Transferverfahren zu Mainz ist bereits abgeschlossen. Aber der Verein ist sehr besorgt, da es sich um einen Fall handelt, der mit einem ehemaligen Spieler zusammenhängt. Aufgrund der Art des Falls kann der Klub die Details nicht kommentieren, behält die Situation aber genau im Auge.»

Mainz 05 mit den Schweizern Silvan Widmer und Edimilson Fernandes startet am 24. August in die neue Saison. Mal schauen, ob Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen dannzumal auch auf die Dienste von Sano zählen darf.