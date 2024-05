Wird Klopp je wieder an der Seitenlinie stehen?

Jürgen Klopp und Pepijn Lijnders arbeiteten jahrelang zusammen. Imago

Mit dem Abschied von Jürgen Klopp aus Liverpool endet eine unglaubliche Ära. Ein Jahr will sich der Star-Trainer mindestens aus dem Fussball raushalten. Doch was dann?

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jürgen Klopp beendet seine erfolgreiche Ära beim FC Liverpool und plant eine mindestens einjährige Pause vom Trainerdasein.

Klopps langjähriger Co-Trainer Pepijn Lijnders wird Cheftrainer bei RB Salzburg und stellt sich schon auf das eine oder andere Strandfoto seines langjährigen Weggefährten ein.

Ob Klopp überhaupt nochmal ein Traineramt annehmen wird? Zu dieser Frage äussert sich Lijnders zurückhaltend. Mehr anzeigen

Nach dem letzten Saisonspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (2:0) am vergangenen Sonntag verabschiedete sich Jürgen Klopp offiziell vom FC Liverpool. Gemeinsam mit seinem langjährigen Co-Trainer Pepijn Lijnders beendete Klopp eine Ära, die von zahlreichen Erfolgen geprägt war: Premier-League-Titel (2020), Champions-League-Sieg (2019), Klub-Weltmeisterschaft (2019), Ligapokal (2022 und 2024) sowie der FA Cup (2022) schmücken sein Palmares.

Während Klopp nun eine wohlverdiente Auszeit plant, nimmt Lijnders eine neue Herausforderung an und wird Cheftrainer bei RB Salzburg. Doch was bedeutet das für die Zukunft des charismatischen deutschen Trainers? Wird Jürgen Klopp jemals wieder an der Seitenlinie stehen oder bleibt es bei diesem Abschied?

Jürgen Klopps letzte Medienkonferenz: «Ich werde keinen Tag vergessen» Das Ende seiner Ära bei Liverpool rückt immer näher. Jürgen Klopp wird an seiner letzten Medienkonferenz noch einmal emotional. 17.05.2024

Die Auszeit: Ein notwendiger Schritt

Klopp selbst hat mehrfach betont, mindestens ein Jahr Pause einlegen zu wollen, bevor er über eine Rückkehr in den Trainerjob nachdenkt. In einem Interview erklärte er: «Ich weiss nicht genau, warum niemand glaubt, dass ich wahrscheinlich nicht wieder Trainer werde, aber ich verstehe es, weil es offensichtlich eine Droge zu sein scheint, weil jeder zurückkommt und jeder arbeitet, bis er 70 ist.»

Diese Worte lassen tief blicken. Klopp hat in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau gearbeitet und immer wieder bewiesen, dass er zu den besten Trainern der Welt gehört. Doch der ständige Druck und die unaufhörliche Jagd nach dem nächsten Erfolg haben Spuren hinterlassen. Sein ehemaliger Co-Trainer Lijnders erklärt: «In dem Leben, das wir als Trainer führen, zählt nichts anderes als das nächste Spiel. Man hat vielleicht eine Stunde Freude, bevor man an das nächste Spiel denkt.»

So tickt Klopp-Nachfolger Arne Slot Der FC Liverpool hat einen neuen Trainer gefunden. Arne Slot von Feyenoord tritt die Nachfolge von Jürgen Klopp an. 26.04.2024

Ein Leben ganz ohne Fussball?

Klopp und Lijnders arbeiteten seit 2015 zusammen, unterbrochen nur durch ein kurzes Intermezzo von Lijnders bei NEC Nijmegen (Januar bis Mai 2018). Diese langjährige Zusammenarbeit und der gemeinsame Erfolg haben sie eng zusammengeschweisst. Lijnders beschreibt Klopp als jemanden, der nach so vielen Jahren auf diesem Niveau auch einfache Dinge im Leben wieder schätzen lernen möchte: «Wann soll ich zum Bäcker gehen? Soll ich mein Fahrrad oder das Auto nehmen? Für welche Zeit soll ich den Padelplatz buchen?»

Diese Aussagen zeigen, dass Klopp durchaus die einfachen Freuden des Lebens geniessen möchte. Lijnders selbst scherzt, dass er in der kommenden Saison wohl viele Fotos von Klopps Füssen bekommen wird, wenn dieser irgendwo in der Sonne liegt. «Dann werde ich ihm antworten und ihm sagen, dass ich gleich mit meinen Spielern das Gegenpressing-Rondo machen werde. Ich bin mir sicher, dass er mich sehr ärgern wird, wenn er am Strand liegt!»

Und was ist mit dem Comeback?

Die Frage, ob Klopp jemals wieder als Trainer arbeiten wird, bleibt offen. Lijnders äusserte sich dazu zurückhaltend: «Ich weiss nicht, ob er es noch einmal schaffen wird, aber er wird viel Gutes für die Welt tun. Es wird viele Interessenten für ihn geben, und ich weiss, dass ich viele Bilder aus seinem Urlaub zugeschickt bekommen werde.»

Die Fussballwelt wird gespannt beobachten, wie sich Klopp nach seiner Auszeit entscheidet. Sicher ist, dass er mit seinen Erfolgen und seiner einzigartigen Art einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.