Breel Embolo musste in Montpellier verletzt vorzeitig vom Platz. Keystone

Breel Embolo muss im vorletzten Ligue-1-Match von Monaco in dieser Saison in Montpellier kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Der Schweizer Stürmer verspürt einen Schmerz im Oberschenkel.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen In der Ligue 1 muss Breel Embolo kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch unklar.

Yvon Mvogo verliert mit Marseille 1:3 und steht vor dem Abstieg. Mehr anzeigen

Wie schwer die Verletzung von Embolo ist, muss sich noch herausstellen. Der Stürmer und Schweizer Hoffnungsträger für die EM bestritt erst seine zweite Partie von Beginn weg seit der langen Absenz wegen eines Kreuzbandrisses.

Auch Nationalmannschafts-Kollege Yvon Mvogo erlebte eine schlechte Runde. Der Keeper kassierte mit Lorient in Marseille (1:3) die siebte Niederlage in Folge und steht vor dem Abstieg. Der dem Zürcher Ahmet Schaefer gehörende Clermont Foot muss als erste Mannschaft sicher den Gang in die Ligue 2 antreten.

Im Rennen um die Plätze in der Champions League hat neben Meister Paris Saint-Germain auch Monaco nach dem 2:0-Erfolg in Montpellier die Teilnahme an der Gruppenphase auf sicher.

Marseille – Lorient 3:1 Ligue 1, 33. Spieltag, Saison 2023/24 12.05.2024

PSG – Toulouse 1:3 Ligue 1, 33. Spieltag, Saison 2023/24 12.05.2024

