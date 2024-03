Diese Schweizer Zugstrecke ist die schönste der Welt

Der Bernina Express führt von Chur bis nach Tirano in Italien. Unterwegs fährt der Zug über das berühmte Landwasserviadukt. IMAGO/Pond5 Images

Dass es in der Schweiz ein gut ausgebautes Schienennetz gibt, ist kein Geheimnis. Einige Strecken gehören gar zu den schönsten der Welt, findet ein US-Reiseversicherer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Reiseversicherung Insure My Trip hat ein Ranking mit den schönsten Zugstrecken weltweit erstellt.

Auf Platz eins und zwei landen gleich zwei Schweizer Zugstrecken.

Berücksichtigt wurden für die Auswertung unter anderem die Tripadvisor-Bewertungen und Anzahl der Markierungen auf Instagram. Mehr anzeigen

In der Schweiz kommt man mit dem ÖV in jedes noch so abgelegene Bergdorf. Unterwegs lassen sich Bergmassive mit verschneiten Gipfeln, tiefblaue Seen, grüne Wälder oder Weinterrassen erblicken.

Dass die Schweiz eindrückliche Zugreisen zu bieten hat, findet auch Insure My Trip. Denn gleich zwei Schweizer Strecken schaffen es in ein Ranking der schönsten Zugreisen weltweit, die der US-Reiseversicherer erstellt hat.

Berücksichtigt wurden nicht nur Tripadvisor-Bewertungen, sondern auch die Anzahl markierter Instagram-Posts sowie Daten rund um die Züge. Das sind die Top fünf.

5. Platz: Pacific Surfliner (USA)

Eine Zugstrecke durch Kalifornien schafft es unter die besten fünf: von San Luis Obispo über Santa Barbara und Los Angeles bis nach San Diego oder umgekehrt. Die Fahrt führt auf mehr als 550 Kilometer und in fünf Stunden und 45 Minuten an der pittoresken Küste des US-Bundesstaats entlang. Immer wieder mit Blick aufs Meer.

Auf Tripadvisor gibt es für diese Zugreise, die du ab circa 85 Franken antreten kannst, im Durchschnitt 4,5 von fünf möglichen Punkten und auf Instagram über 15'000 Markierungen. Das verschafft der Zugroute den fünften Platz im Ranking.

4. Platz: Napa Valley Wine Train (USA)

Wenn der laute Pfiff einer klassischen Dampflokomotive durchs Napa Valley im US-Bundesstaat Kalifornien hallt, heisst es: «Einsteigen, bitte!» Dort fährt der Zug durch eines der berühmtesten Weinanbaugebiete der Welt und nimmt Reisende mit auf traumhafte Aussichten.

Für welches Angebot man sich auch entscheidet, das Glas Wein schmeckt auf der Zugfahrt quer durch die Weinreben und -güter einfach vorzüglich. Paaren lässt sich das Ganze zum Beispiel auch mit einem 4-Gänge-Menü im Spezialitäten-Kuppelwagen. Diese Fahrt dauert etwa drei Stunden und kostet umgerechnet zwischen 130 und 260 Franken.

Den Tripadvisor-User*innen ist die Zugstrecke durchs Napa Valley im Schnitt 4,5 Punkte wert. Ausserdem gab es schon über 15'000 Posts auf Instagram. Darum wählt Insure My Trip die Route auf den vierten Rang.

3. Platz: Inca Rail (Peru)

Mit dem Zug in rund vier Stunden von Ollantaytambo zum Machu Picchu, einmal quer durch das Heilige Tal der Inkas – ein mystisches Erlebnis, das für immer in Erinnerung bleibt. Während die grossen Panoramafenster einen Blick auf die nebelverhangenen Felder und schneebedeckten Gipfel freigeben, bieten die Wagons Service und Komfort.

Der Inca Rail wird auf Tripadvisor mit vier Punkten belohnt und verzeichnet fast 19'000 Posts auf Instagram – und belegt damit den dritten Platz der Rangliste. Eine Fahrt kostet umgerechnet rund 50 Franken und ist ein echtes Highlight.

2. Platz: Glacier Express (Schweiz)

Als «der langsamste Schnellzug der Welt» wird der Glacier Express von der Rhätischen Bahn angepriesen. Die Panoramafahrt durch die Schweizer Alpen schafft es in der Rangliste auf den zweiten Platz: Auf Tripadvisor mit vier Punkten bewertet und über 40'000 Mal auf Instagram getaggt.

Während man im Glacier Express von St. Moritz nach Zermatt fährt oder die umgekehrte Route zurücklegt, zieht vor dem Fenster ein eindrucksvolles Bild vorbei. Der Weg führt in acht Stunden über 291 Brücken und durch 91 Tunnels – und bietet viele Höhepunkte, wie das hübsche Albulatal oder die eindrückliche Rheinschlucht. Ein Ticket in der zweiten Klasse gibt es ab rund 160 Franken und eine Sitzplatzreservierung ist ein Muss.

1. Platz: Bernina Express (Schweiz)

Mit einer Bewertung von 4,5 Punkten auf Tripadvisor und mehr als 96'000 Instagram-Posts schafft es der Bernina Express – seit Juli 2008 Unesco-Welterbe – auf die Spitze des Rankings. Der Zug führt in rund viereinhalb Stunden von Chur nach Tirano, in Italien, und rollt über 196 Brücken, darunter auch das weltberühmte Landwasserviadukt. Hier wird die Reise zum Ziel: Denn die Fahrgäste an Bord kommen in den Genuss von spektakulärer Landschaft.

«Unterwegs auf den höchsten Gleisen Europas und den steilsten der Welt», so heisst es auf der Website der Rhätischen Bahn. Ein Ticket gibt es ab 66 Franken und eine Sitzplatzreservation im Bernina Express ist obligatorisch.

