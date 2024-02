Der schönste Strand der Welt liegt in Europa

Die Tripadvisor-Nutzer*innen sind sich einig: Der schönste Strand weltweit ist der Falésia Beach an der Algarve in Portugal. Imago/blickwinkel

Tripadvisor hat die Bewertungen von Millionen Urlauber*innen ausgewertet und die schönsten Strände gekürt. Die perfekte Inspiration für alle, die noch auf der Suche nach einem nächsten Urlaubsziel sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tripadvisor hat mit dem «Travellers' Choice Awards» die schönsten Strände weltweit gekürt.

Das Ranking basiert auf Millionen von Bewertungen der Nutzer*innen.

Die drei schönsten Strände befinden sich in Europa. Mehr anzeigen

Achtung, Fernweh-Alarm: Bei diesem Ranking von Tripadvisor kommen wir ins Träumen, denn die Touristikwebsite hat im Rahmen des «Travellers' Choice Awards» die schönsten Strände weltweit gekürt.

Unter den insgesamt 25 gelisteten Exemplaren tummeln sich sowohl exotische Strände als auch europäische Reiseziele. Das Ranking lehrt uns vor allem eines: dass das Gute nicht immer nur in der Ferne liegt – denn in den Top 3 befinden sich ausschliesslich europäische Strände.

Die Auswertung basiert auf den Millionen von Bewertungen und Erfahrungsberichten von Reisenden auf der Tripadvisor-Plattform. Berücksichtigt werden die Anzahl der Bewertungen sowie die Qualität ebendieser. Wahre Geheimtipps tummeln sich darunter also nicht.

1. Platz: Praia da Falésia, Portugal

Die Nummer 1 der Tripadvisor-Community ist der Praia da Falésia an der Algarve in Portugal. Sie schätzen besonders die «atemberaubend farbigen Klippen» und loben den Sand, der wie «Pulver» ist. Imago/Blickwinkel

Die Algarve im Süden Portugals ist ein beliebtes Ferienziel für viele Reisende. Ihre zerklüfteten Küsten und felsigen Strände haben etwas Ursprüngliches und locken Sonnenhungrige ebenso wie Abenteuerlustige: Am Praia da Falésia – der zum Ort Olhos de Água gehört und an der Zentralalgarve liegt – kann man einfach nur sünnelen, sich in die hohen Wellen stürzen, den Wind zum Surfen nutzen oder einen langen Spaziergang machen, um die malerische Natur voll und ganz auf sich wirken zu lassen. Die Tripadvisor-Nutzer*innen sind von der Schönheit dieses sechs Kilometer langen Strands überzeugt.

2. Platz: Spiaggia dei Conigli, Italien

Traumbucht mit weissem Strand und türkisfarbenes Wasser: Der Spiaggia dei Conigli auf der Insel Lampedusa landet auf dem zweiten Platz des Rankings. Imago/Imagebroker

Er ist ein alter Hase unter den schönsten Stränden in Europa: Der Spiaggia dei Conigli – auf Deutsch «Kaninchenstrand» – hat sich bereits mehrmals den ersten Platz im Ranking geholt. Kristallklares, blaues Wasser und weisser Sand zeichnen den Strand auf der italienischen Insel Lampedusa aus. Das Urteil eines Tripadvisor-Users lautet: «Leider ist der Weg zum Strand nicht ganz ohne, dafür wird man mit einem ‹Karibischen Bild› verwöhnt.»

3. Platz: Playa de la Concha, Spanien

Als dritter europäischer Vertreter reiht sich der Strand von San Sebastián in Spanien unter die Top 5. Imago/Shotshop

Malerisch eingebettet zwischen den Felsmassiven des Monte Igueldo und Monte Urgull erstreckt sich die Bucht von San Sebastián. Der rund 54'000 Quadratmeter grosse Playa de la Concha bietet viele Aktivitäten und liegt direkt vor der baskischen Stadt. «Die Lage, die Promenade, die Hügel links und rechts» machen den halbkreisförmigen Strand aus. Ein Reisender schreibt auf Tripadvisor: «Alles passt und man kann sich kaum sattsehen.»

4. Platz: Ka'anapali Beach, Hawaii (USA)

Der Ka'anapali Beach auf der hawaiianischen Insel Maui ist leicht zu erreichen und verfügt auch über öffentliche Toiletten sowie Geschäfte in der Nähe. (Copyright: xDavidxFleethamx DFL-L10376) Imago Images/VWPics

Hawaii ist das Paradies schlechthin! Dabei hält die US-Inselgruppe im Zentralpazifik so einige Traumstrände bereit. Doch der schönste unter ihnen ist der Ka'anapali Beach auf der Insel Maui, wie die Tripadvisor-Community findet. «Dieser ewig lange Strand ist einfach ein Traum zum Schwimmen und Schnorcheln. Glasklares Wasser mit tollen Ausblicken!», findet ein Urlauber in den Kommentaren.

5. Platz: Grace Bay Beach, Turks- und Caicosinseln

Der lange Grace Bay Beach auf den Turks- und Caicosinseln ist laut der Tripadvisor-Community «noch nicht überfüllt» und «nicht zu bebaut». Ausserdem sei er sehr familienfreundlich, man könne hier wunderbar entspannen. Imago/Danita Delimont

Der Grace Bay Beach auf den Turks- und Caicosinseln ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind, und könnte die Vorlage für einer dieser paradiesischen Postkarten sein. Denn dieses perfekte Fleckchen Erde trumpft mit puderzuckerweissem Sand und strahlend blauem Wasser auf – und schafft es damit in die Herzen der Tripadvisor-Nutzer*innen. So kommentiert einer von ebendiesen: «Der Strand ist ein absoluter Traum. Ruhe, tolles Wasser, ein gemalter Himmel – einfach nur wohlfühlen und entspannen.»

Das sind die restlichen Traumstrände

6. Platz: Anse Lazio Praslin, Praslin (Seychellen)

7. Platz: Manly Beach, Sydney (Australien)

8. Platz: Eagle Beach, Palm/Eagle Beach (Aruba)

9. Platz: Siesta Beach, Florida (USA)

10. Platz: Varadero Beach, Varadero (Kuba)

11. Platz: Playa Pilar, Cayo Guillermo (Kuba)

12. Platz: Balandra Beach, La Paz (Mexiko)

13. Platz: Reynisfjara Beach, Vík (Island)

14. Platz: Poipu Beach Park, Hawaii (USA)

15. Platz: Seven Mile Beach (Kaimaninseln)

16. Platz: Playa de Las Canteras, Gran Canaria (Spanien)

17. Platz: Ipanema Beach, Rio de Janeiro (Brasilien)

18. Platz: Playa Manuel Antonio, Nationalpark Manuel Antonio (Costa Rica)

19. Platz: Falassarna Beach, Kreta (Griechenland)

20. Platz: Nungwi Beach, Sansibar (Tansania)

21. Platz: Kelingking Beach, Nusa Penida (Indonesien)

22. Platz: Nissi Beach, Ayia Napa (Zypern)

23. Platz: Myrtos Beach, Kefalonia (Griechenland)

24. Platz: Playa Norte, Isla Mujeres (Mexiko)

25. Platz: Muro Alto Beach, Porto de Galinhas (Brasilien)

