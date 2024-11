Für Reisebegeisterte gibt es einen ganz eigenen Schnäppchentag: Buchen lohnt sich am Travel Tuesday. Bild: KEYSTONE/Christian Beutler

Am Black Friday drehen viele durch. Dann ist Schnäppchenjagd angesagt. Wer gern reist, sollte aber einen anderen Tag auf dem Schirm haben: den Travel Tuesday. Am 3. Dezember gibts ungschlagbare Ferien-Angebote.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 3. Dezember ist Travel Tuesday. An diesem Tag locken Reiseanbieter mit besonders günstigen Angeboten.

Der Tag nach dem Cyber Monday bietet oft lohnenswerte Angebote für Flüge, Hotels, Mietwagen oder Kreuzfahrten.

Wer flexibel bei Reisezielen und -daten ist, kann unschlagbare Tiefpreise finden, wobei Schnäppchenjäger früh am Morgen zuschlagen sollten.

Laut «The Independent» sind die besten Deals vor allem in den USA oder bei US-Anbietern zu erwarten, aber ein Auge offenzuhalten, lohnt sich überall auf der Welt. Mehr anzeigen

Reisefüdli aufgepasst: Am Black Friday solltet ihr euch besser zurückhalten und an einem anderen Schnäppchentag etwas später zuschlagen. Denn am sogenannten Travel Tuesday gibt es bei vielen Reiseanbietern hohe Rabatte.

Der sogenannte Travel Tuesday fällt in diesem Jahr auf den 3. Dezember und folgt direkt auf den Cyber Monday – und reiht sich damit in eine Abfolge von mittlerweile vielen Shopping-Events. Heute ist es nicht mehr nur der Freitag, der mit guten Angeboten lockt, sondern eine ganze Woche lang – und darüber hinaus bieten Händler*innen Preisnachlasse.

Simon Calder, Reisekorrespondent von «The Independent», erklärt das Phänomen Travel Tuesday: «Kurzfristig gesehen bieten die letzten Tage des Novembers und die ersten zwei Wochen des Dezembers die tiefste Phase der Saison, in der die Fluggesellschaften die Preise auf das Niveau senken, das sie brauchen, um ihre Flugzeuge zu füllen.»

Zwar bisher noch weniger bekannt als der weit zelebrierte Black Friday, gewinnt der Travel Tuesday immer mehr an Aufmerksamkeit. So weist «The Independent» auf eine Erhebung von Mckinsey & Company hin, die zeigt, dass das Interesse an der Suche nach dem Reise-Schnäppchentag von 2021 bis 2023 um über 500 Prozent gestiegen ist.

Bei der Buchung flexibel sein – das lohnt sich

Wer also seine Ferien fürs kommende Jahr noch nicht gebucht hat, sollte sich den 3. Dezember mit dem Rotstift im Kalender anstreichen.

Es lohnt sich, flexibel zu sein, denn ein bestimmtes Hotel oder einen spezifischen Flug zu genau der Zeit zu finden, ist meist nicht so einfach. Löst man sich jedoch von einer genauen Datumsvorgabe, lassen sich durchaus echte Tiefpreise finden.

Reiseanbieter wie Expedia, Booking und diverse Fluglinien machen vielfach schon beim Black-Friday-Spektakel mit, doch am Travel Tuesday sollen die Preise noch mehr purzeln.

Vorbereitung ist dabei das A und O. Es empfiehlt sich, bereits im Vorfeld eine Liste anzulegen, wohin du gern reisen möchtest. Stell dir einen Plan zusammen. Und sei rechtzeitig dran, denn die besten Schnäppchen gibt es meist in den frühen Morgenstunden.

Ausserdem kann es hilfreich sein, sich vorab für Newsletter von Reiseanbietern anzumelden. Darin erfährst du möglicherweise schon vor dem Travel Tuesday von lohnenswerten Angeboten für Flüge, Hotels, Mietwagen oder Kreuzfahrten.

