Aussergewöhnlich früh hat diesen Herbst die Buchungssaison für die Ferien 2025 begonnen. Experten verraten die Trend-Reiseziele für das kommende Jahr.

Experten verraten die Trend-Reiseziele für das kommende Jahr.

Auf der Langstrecke zeichnen sich bereits klare Trends ab.

Tiefe Temperaturen, Nebel oder graue Wolken – das nasskalte Herbstwetter lässt den Blick in die Ferne schweifen und von sommerlichem Wetter, Sand oder fernen Ländern träumen.

Bereits jetzt sind die Buchungen für 2025 für die Langstreckenreisen in vollem Gang. «Kuoni, Helvetic Tours und die Kuoni Specialists verzeichnen überdurchschnittliche viele Vorausbuchungen für das Reisejahr 2025», sagt Sprecher Markus Flick gegenüber blue News. «Während die Hauptbuchungszeit für Badeferien und Städtereisen im kommenden Jahr klassischerweise nach Weihnachten beginnt, sind besonders längere Reisen und weiter entfernte Ziele bereits jetzt sehr gefragt.»

Im Vorjahresvergleich seien für Buchungen im Jahr 2025 vor allem Ziele in Asien sehr beliebt, verrät Flick. «Thailand, Vietnam und Südkorea verzeichnen derzeit das grösste Plus im Vorjahresvergleich.»

Sri Lanka und Tansania im Trend

Ähnliche Beobachtungen macht die Hotelplan-Gruppe. «Eine der Top-Destinationen in 2025 bei Kundinnen und Kunden, die sich eine massgeschneiderte Erlebnisreise abseits der gängigen Pfade wünschen, ist Sri Lanka mit seiner vielfältigen Landschaft, der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt und seinem kulturellen Erbe», sagt Sprecherin Sara Vidal. Aber auch Afrika sei sehr gefragt. «Eine attraktive Mischung aus Abenteuer und Entspannung bietet Tansania, das besonders für Safaritouren durch die atemberaubenden Nationalparks und seine Naturstrände beliebt ist.»

Die neue Trenddestination bei Hotelplan liegt aber weiter nördlich. Buchungen in Tunesien hätten im Vergleich zum Vorjahr 2024 im zweistelligen Prozentbereich zugenommen. «Wir erwarten, dass die Trenddestination auch im nächsten Jahr weiter an Popularität gewinnen wird», sagt Vidal.

Daneben seien auch Destinationen wie der Oman sehr beliebt. Das zeigt sich auch im Flugangebot. Edelweiss etwa baut die Flüge in den Oman weiter aus. «Nicht zuletzt spüren wir eine grosse Nachfrage nach Südafrika», so Vidal.

Frühzeitige Buchung empfohlen

Auch der Schweizer Reiseverband hat erste Trends für das Jahr 2025 erhoben. Vor allem auf der Langstrecke zeichnen sich hier beliebte Ziele ab. «Insbesondere Cartagena und Bogota in Kolumbien sowie Washington D.C. in den USA oder Toronto, Kanada, erfahren einen grossen Zuwachs», weiss Sprecher Elisha Schuetz. Weil Tickets auf der Langstrecke im Vergleich zu den Vorjahren eher günstiger werden, weise die Reisebranche schon jetzt deutlich mehr Buchungen für ferne Länder im nächsten Jahr aus.

Wer sich in den kommenden Tagen und Wochen mit Reiseplänen für das kommende Jahr befasst, sollte mit Buchungen nicht zu lange warten. Hotelplan-Sprecherin Sara Vidal sagt, zwar habe man dieses Jahr einen enormen Zuwachs von 25 Prozent bei Last-Minute-Buchungen verzeichnet. «Aber es bleibt abzuwarten, ob Kunden auch 2025 buchen oder lieber von den bald verfügbaren attraktiven Frühbucher-Rabatten für den Sommer profitieren wollen.»

Auch SRV-Experte Schuetz empfiehlt, nicht zu lange mit Ferienbuchungen zu warten. «Generell ist es so, dass die Preise bei frühzeitigen Buchungen oft günstiger sind.» Das betrifft sowohl Ziele ausser- als auch innerhalb Europas. Denn, so weiss Markus Flick von Kuoni, Helvetic Tours und Kuoni Specialists, auch wenn die Langstrecke beliebt sei: «Am meisten Buchungen dürften wir für 2025 wieder für Mittelmeerdestinationen in Spanien und Griechenland verzeichnen.»