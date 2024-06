Griechenland, Spanien und Zypern gelten laut Reiseexpert*innen auch in diesem Sommer zu den Topreisezielen der Schweizer*innen. Socrates Baltagiannis/dpa

Noch auf der Suche nach einem guten Angebot für die Sommerferien? Klassische Last-Minute-Rabatte sind laut Experten heute nicht mehr garantiert. Früh buchen zahlt sich dagegen viel mehr aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Früher war die Auswahl an Last-Minute-Angeboten für Ferien gross.

Heute lohnt es sich mehr, seine Ferien früh zu buchen, um von Rabatten profitieren zu können.

Reiseexpert*innen verraten, warum das so ist und wohin Schweizer*innen in diesem Sommer am liebsten reisen.

Noch keine Ferienpläne für den Sommer? Wenn du auf ein gutes Last-Minute-Angebot gehofft hast, musst du die Daumen weiterhin gedrückt halten. Denn wie sich laut den Aussagen von Expert*innen zeigt, gibt es lohnenswerte Rabatte auf den letzten Drücker immer weniger. «Die klassischen Last-Minute-Angebote, die man von vor fünf bis zehn Jahren kannte, sind so in diesem Ausmass nicht mehr vorhanden. Heute ist die Preisgestaltung dynamisch, das heisst, die Preise sind tagesaktuell und variieren je nach Angebot und Nachfrage», erklärt Muriel Wolf Landau, Mediensprecherin bei Hotelplan, blue News.

Doch wer es gut «verwütscht», der kann dennoch Glück haben. Wolf Landau führt weiter aus: «Wir führen mit unseren Partnern – seien dies Hoteliers oder auch Fluggesellschaften – immer wieder Nachverhandlungen, sodass wir unseren Kundinnen und Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten können.» Gute Nachrichten also für alle Spätbucher*innen. In diesen Sommer gäbe es durchaus noch verschiedene Spezialangebote mit Ermässigungen von zehn bis 30 Prozent in verschiedenen Destinationen.

Auch bei Tui seien aktuell durchaus noch gute Schnäppchen verfügbar. Mediensprecherin Sonja Ptassek meint: «Unser Portfolio ist sehr breit und vielfältig, sodass vor allem flexible Kunden attraktive Angebote finden können.»

Je früher die Ferien gebucht werden, desto besser

Generell empfehlen die Profis jedoch, nicht lange abzuwarten, sondern Ferien besser so früh wie möglich zu buchen. «Wer früh bucht, kann von den besten Verfügbarkeiten und Angeboten profitieren, dies vor allem mit Blick auf Wunschdestinationen, -reisezeiträume und ihre Lieblingshotels», so Ptassek.

Je früher, desto besser, also die Devise. Dann ist die Auswahl umso grösser, das im Hinblick auf das Reiseziel als auch auf das Abreisedatum.

Dem stimmt auch Hotelplan-Mediensprecherin Wolf Landau zu. Sie weiss, dass Kund*innen, die ihre Ferien frühzeitig zuschlagen, mehr profitieren. «Last-Minute-Angebote sind nicht immer garantiert, daher besser von Frühbucherrabatten profitieren.»

Ferienbucher*innen, die etwa nicht an die Schulferien gebunden sind, würden ebenfalls belohnt. Denn wer flexibel ist, finde auch in letzter Minute noch eine passende Reise und ein lohnendes Angebot.

Auch Ptassek betont die Vorteile für Flexible. Die Tui-Mediensprecherin ist überzeugt, dass Kurzentschlossene mit einer gewissen Flexibilität bezüglich des Reisezeitraums, des Abflughafens und der Destination Schnäppchen finden können.

Wolf Landau hat zudem einen Tipp fürs Buchen: «Wer kann, für den empfiehlt sich, den Abflugtag anstatt am Wochenende unter der Woche zu wählen. Traditionellerweise reisen viele Schweizerinnen und Schweizer von Samstag zu Samstag oder von Sonntag zu Sonntag in die Ferien.» Wer aber zwischen Montag und Donnerstag in die Ferien fliegen könne, profitiere oftmals zusätzlich von günstigeren Angeboten.

Mittelmeer immer wieder beliebt

Und wohin soll es denn nun gehen? Herr und Frau Schweizer würden auch in diesem Sommer laut Wolf Landau gerne an den Strand reisen, wo sie unter ihren Füssen den Sand spüren und ins tiefblaue Meer eintauchen können. Die Hotelplan-Mediensprecherin sagt: «Beliebt sind Mittelmeerklassiker wie Griechenland, Spanien oder Zypern. Aber auch Rundreisen in den USA, Kanada und Tansania liegen diesen Sommer hoch im Kurs.» Reisen in die nordischen Länder Norwegen, Island, Schottland, Irland, Finnland, Schweden und Dänemark würden ebenfalls auf der Liste der gefragtesten Ferienziele von Schweizer*innen stehen.

Dass die Mittelmeerländer absolute Favoriten sind, bestätigt auch Ptassek. «Klassische Sommerreiseziele wie Spanien, Griechenland, Türkei und Zypern wurden auch in diesem Jahr gut gebucht. Eine grosse Nachfrage besteht aktuell bei Mallorca und Antalya. Bei den griechischen Reisezielen sind vor allem Kreta, Kos und Rhodos beliebt», sagt die Tui-Mediensprecherin.

