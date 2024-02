Diese Reiseziele sind 2024 noch absolute Geheimtipps

Reise-Geheimtipps 2024 Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands, verrät ihre Geheimtipps. Bild: ZVG Auch Karin Markwalder, General Manager von Helvetic Tours und Kuoni, kennt unentdeckte Traumziele. Bild: PD Oliver Howald, Head of Sales Kuoni Reisen, kennt einen absoluten Geheimtipp für Naturliebhaber. Bild: ZVG Ein Bär in Alaska: Die Region ist nur ein Geheimtipp in der Experten-Liste von blue News. Bild: ZVG In dem weitläufigen Gebiet ist Natur Pur angesagt. Bild: PantherMedia / cappa Ein Strand wie gemalt in Kolumbien: Auch diese Traumdestination ist noch nicht auf dem Radar des Massentourismus. Bild: Catherine Waibel Reise-Geheimtipps 2024 Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands, verrät ihre Geheimtipps. Bild: ZVG Auch Karin Markwalder, General Manager von Helvetic Tours und Kuoni, kennt unentdeckte Traumziele. Bild: PD Oliver Howald, Head of Sales Kuoni Reisen, kennt einen absoluten Geheimtipp für Naturliebhaber. Bild: ZVG Ein Bär in Alaska: Die Region ist nur ein Geheimtipp in der Experten-Liste von blue News. Bild: ZVG In dem weitläufigen Gebiet ist Natur Pur angesagt. Bild: PantherMedia / cappa Ein Strand wie gemalt in Kolumbien: Auch diese Traumdestination ist noch nicht auf dem Radar des Massentourismus. Bild: Catherine Waibel

Reisen abseits der massentouristischen Ströme? Das ist auch in diesem Jahr noch möglich. Experten nennen bei blue News ihre Geheimtipps.

Die Tage werden länger – und die Schweiz packt das Fernweh. Bei den Schweizer Reiseveranstaltern herrscht Optimismus. Sie erwarten grösstenteils Umsatzsteigerungen und teilweise wieder höhere Werte als vor der Corona-Pandemie.

«Die bekannten Topshots sind hoch im Trend», sagt Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands, im Gespräch mit blue News. Den Grossteil der Bevölkerung ziehe es im Sommer in die bekannten Destinationen wie Griechenland, Spanien oder die Türkei.

Doch es müssen nicht immer bekannte Ziele sein. «In der Tat existieren zahlreiche weniger bekannte Destinationen, die absolut eine Reise wert sind», sagt Beffa. Orte abseits des Massentourismus würden häufig ein authentisches Erlebnis und unberührte Natur bieten.

Auch bekannte Ziele können überraschen

Beffa nennt in Europa etwa Montenegro oder Albanien. Die Balkanländer hätten in den vergangenen Jahren viel in den Tourismus investiert, seien aber noch nicht so überlaufen wie andere Orte. «Obwohl als Destination bereits etabliert, bietet auch Marokko zahlreiche versteckte Schätze und unberührte Natur abseits der Touristenströme.»

Ebenfalls auf der Liste der Reise-Expertin: Portugal. «Vom unglaublich vielfältigen Inselparadies der Azoren über die Insel des ewigen Frühlings, Madeira, bis zum Festland mit seinen zahlreichen Perlen und hervorragender Kulinarik an der Küste bietet das Land extrem viel abseits der bekannten Destinationen», schwärmt sie.

Auch sehr bekannte Tourismusländer können überraschen – etwa die Südtürkei. «Diese ist vor allem für den Küstenabschnitt zwischen Antalya und Alanya bekannt – dort reihen sich die All-Inclusive-Hotels aneinander. Wer sich aber mit einem Mietauto von Antalya Richtung Lykische Küste bewegt, begegnet kaum Touristen», weiss Karin Markwalder, General Manager von Helvetic Tours und Kuoni.

Schiffsreisen und Wildnis mit dabei

Für Fans von Schiffsreisen hat Markwalder ebenfalls einen Tipp in der Türkei. «Bei einer so genannten Blauen Reise kann man die türkische Küste an Bord eines alten Segelschiffs erkundigen – mit Koch und Kapitän an Bord. Das ist eine tolle Möglichkeit, Badeferien, Erholung und kulinarischen Genuss zu vereinen, ohne in einem All-Inclusive-Hotel zu landen.»

Für Wildnis-Fans hat Oliver Howald, Head of Sales bei Kuoni, noch einen ganz besonderen Tipp: «Eine Reise nach Ancorage, Alaska, ist ein absoluter Traum», schwärmt er. «Fährt man mit dem Camper eine halbe Stunde aus der Stadt, ist man mitten im Nirgendwo. Man übernachtet im Camper, hat nur Natur um sich und sieht am Morgen an den Flüssen eher Bären als andere Touristen.»

Eine gute Planung sei bei solchen Reisen aber wichtig. Häufig gebe es unterwegs nur wenige Einkaufsmöglichkeiten. «Man muss sich also überlegen, was man braucht und das entsprechend auch einkaufen», sagt Howald.

Hier empfehle sich der Gang ins Reisebüro – auch für Insider-Tipps, die man sonst nicht überall bekomme. «Zum Beispiel kann man in Alaska nur vereinzelt mit Kreditkarten bezahlen, an vielen Orten sind nur Bargeld-Zahlungen möglich. Das muss man wissen, bevor man abreist», weiss Howald. «Gesetze, vorgeschriebene Impfungen oder auch die Hygienevoraussetzungen vor Ort – das sind Informationen, die man vor einer solchen Reise zwingend braucht. Solche Reisen brauchen mehr als nur Sonnencrème und eine Zahnbürste.»

Frühe Buchung ist beinahe Pflicht

Alle Experten raten zudem, Reisen abseits des Massentourismus frühzeitig zu buchen. Howald: «Häufig gibt es an Orten abseits der Touristenströme nur eine begrenzte Anzahl an Betten oder Campingplätzen. Sind diese ausgebucht, gibt es kaum Ausweichmöglichkeiten.» Deshalb sollten solche Reisen bis zu einem Jahr im Voraus gebucht werden. Besonders teuer müsse eine solche Reise übrigens nicht sein «Massentouristische Destinationen sind manchmal sogar teurer als Ziele, die nicht auf der Karte der breiten Bevölkerung sind.»

«Solche Reisen brauchen mehr als nur Sonnencrème und Zahnbürste» Oliver Howald Head of Sales Kuoni

Wer sich nun inspiriert fühlt und für die kommenden Monate noch ein Reiseziel abseits des Massentourismus sucht, kann aber trotz langen Vorausbuchungsfristen noch fündig werden. Andrea Baffa vom Schweizer Reise-Verband weiss: «Wer nicht muss, sollte ausserhalb der Schulferien reisen. Dann kann man durchaus auch noch tolle Angebote finden.» Langstreckenziele sind häufig auch im Winter gut zu bereisen.

Ihr persönliches Highlight auf der Fernstrecke? «Eine wahre Traumdestination, die erst langsam prominent auf der touristischen Landkarte erscheint und neu wie etwa Südkorea mit Direktflügen aus der Schweiz erreichbar ist – Kolumbien.»