Die beliebtesten Reiseziele nach Corona Costa Rica ist der Gewinner des Nach-Corona-Tourismus. Im Sommer 2023 wurden fast ein Fünftel mehr Flüge in das kleine Land zwischen Pazifik und Karibik gebucht. Bild: KEYSTONE Warum nur in der kalten Jahreszeit in die Karibik entfliehen? Die Dominikanische Republik war auch im Sommer sehr beliebt. Bild: Manuel Meyer/dpa-tmn Jamaika, hier am White River, konnte sich im Sommer über mehr Touristen als vor Corona freuen. Ein Strand wie gemalt – hier in Kolumbien: Solche «Urlaubsparadiese» in der Ferne sprechen Sehnsüchte an, die sich immer mehr Menschen erfüllen. Bild: Catherine Waibel San Juan heisst die Hauptstadt von Puerto Rico – die Insel in der Karibik ist das grösste Aussengebiet der USA und ein immer beliebteres Reiseziel. Bild: Discover Puerto Rico/dpa-tmn Touristen am Parthenon-Tempels auf dem Akropolis-Hügel in Athen: Trotz Hitzewelle kamen 2023 mehr Menschen als vor der Corona-Pandemie. Bild: Angelos Tzortzinis/dpa Die beliebtesten Reiseziele nach Corona Costa Rica ist der Gewinner des Nach-Corona-Tourismus. Im Sommer 2023 wurden fast ein Fünftel mehr Flüge in das kleine Land zwischen Pazifik und Karibik gebucht. Bild: KEYSTONE Warum nur in der kalten Jahreszeit in die Karibik entfliehen? Die Dominikanische Republik war auch im Sommer sehr beliebt. Bild: Manuel Meyer/dpa-tmn Jamaika, hier am White River, konnte sich im Sommer über mehr Touristen als vor Corona freuen. Ein Strand wie gemalt – hier in Kolumbien: Solche «Urlaubsparadiese» in der Ferne sprechen Sehnsüchte an, die sich immer mehr Menschen erfüllen. Bild: Catherine Waibel San Juan heisst die Hauptstadt von Puerto Rico – die Insel in der Karibik ist das grösste Aussengebiet der USA und ein immer beliebteres Reiseziel. Bild: Discover Puerto Rico/dpa-tmn Touristen am Parthenon-Tempels auf dem Akropolis-Hügel in Athen: Trotz Hitzewelle kamen 2023 mehr Menschen als vor der Corona-Pandemie. Bild: Angelos Tzortzinis/dpa

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Tourismus noch immer zu spüren. Allerdings nicht überall gleich stark. Einige Länder haben sogar zugelegt: Das sind die derzeit angesagtesten Ferien-Destinationen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ferienflugverkehr hat weltweit noch immer noch immer nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Doch es gibt auch Pandemiegewinner: In einige Länder wurden deutlich mehr Flüge gebucht als 2019.

Sogar Griechenland schaffte es trotz Waldbränden und Hitzewelle in die Top Ten der Wachstumsregionen. Mehr anzeigen

Im Reisesommer 2023 lief längst nicht alles rund. Zahlreiche Flüge waren verspätet oder wurden annulliert: Dennoch geht es wieder aufwärts in der Fernreise-Branche, die von der Corona-Pandemie arg gebeutelt wurde. Zwar erreichte die Zahl der Flugbuchungen weltweit noch längst nicht wieder das Vorkrisen-Niveau, berichtet das Aviatik-Portal «Aerotelegraph». Aber im Vergleich zum Vorjahr legten die Flugbuchungen um ein knappes Drittel (31 Prozent) zu.

Hauptsache Strand

Auffallend dabei: Einige Reiseziele sind deutliche Pandemiegwinner. Vor allem Destination für klassische Ferien am Strand haben im Vergleich zu 2019 teils deutlich zugelegt. So wurden etwa nach Costa Rica (plus 19 Prozent) deutlich mehr Flüge gebucht, als vor Corona. Auch die Dominikanische Republik (plus 18 Prozent), Kolumbien, Puerto Rico und Jamaika (jeweils plus 14 Prozent) waren beliebter.

Massentourismus trotz Waldbränden

In Europa schaffte es nur Griechenland mit einem Zuwachs von sechs Prozent in die Top Ten der Gewinnerländer: Dies trotz der Hitzewelle und der Waldbrände, die dort im Sommer wüteten. In diesem Zusammenhang bemerkenswert: Obwohl die Reiseziele in Nordeuropa ingesamt deutlich unter dem Vor-Corona-Nivea blieben, waren sie im Last-Minute-Markt ziemlich gefragt.