Skistars im Liebesglück lassen die Glocken läuten

Im Sommer posten die Skistars um die Wette. Unter all den Ferienschnappschüssen ist auch die eine oder andere Liebesbotschaft versteckt. Hier sind die Hochzeits- und Verlobungsnews aus dem Ski-Zirkus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Thomas Tumler, Priska Ming-Nufer und Kira Weidle haben nach der Skisaison die Hochzeitsglocken geläutet.

In den sozialen Medien verkünden die Ski-Stars die frohe Botschaft.

Gut möglich, dass im nächsten Jahr weitere Hochzeiten folgen, denn auch an der Verlobungsfront hat sich einiges getan … Mehr anzeigen

Ski-Stars im Hochzeitsfieber

Thomas Tumler postet fleissig Fotos aus seinen wohlverdienten Ferien und da erfahren seine Fans am 10. Mai, dass er einen neuen Status hat. Nein, nicht seiner starken Resultate im abgelaufen Winter wegen, sondern weil er seine Svenja geheiratet hat. Beim 34-Jährigen scheint derzeit alles zu passen, auf und neben der Piste.

Tumler ist nicht der einzige Ski-Star, bei dem dieser Tage die Hochzeitsglocken läuten. «Wahre Liebe gleicht einem Ring, denn ein Ring hat kein Ende», schreibt Priska Ming-Nufer zu einem ihrer Hochzeitsfotos. Auch ihre Karriere ist nicht zu Ende und so werden sich die Fans noch an den Namen Ming-Nufer gewöhnen.

Und dann ist da auch noch Kira Weidle. Die Abfahrtsweltmeisterin von 2021 blickt auf eine enttäuschende Saison zurück. Doch nun hat die 28-jährige Deutsche ihr Lachen definitiv wieder gefunden. Anstatt ihrem Skidress trägt sie einen cremefarbenen Dirndl und heiratet ihren langjährigen Partner. Auf Instagram teilt sie einige Bilder und schreibt dazu «YES #foreverandalways». Zu Deutsch: «Ja, für immer und ewig.»

Hier wird die Hochzeit erst noch folgen

Gewissermassen den 1. Lauf im Hochzeitsrennen ins Ziel gebracht haben einige Skistars. Unterläuft ihnen kein Einfädler, so dürften im kommenden Jahr nochmals ordentlich die Kirchenglocken läuten.

So hat sich etwa Slalom-Weltcupsieger Manuel Feller mit seiner Partnerin verlobt und die frohe Botschaft in den sozialen Medien verbreitet. An der Kinderfront haben die beiden bereits vorgelegt, zwei gemeinsame Kinder hat das glückliche Paar schon.

Ebenfalls die Hochzeit im Visier hat Henrik Kristoffersen, der mit seiner nun Verlobten ebenfalls bereits ein Kind hat. Der Norweger verkündet die Botschaft in den sozialen Medien und löst später mit einem Interview ein mittleres Erdbeben aus, da er einen Nationenwechsel nicht ausschliesst – mehr dazu hier.

Bereits anfangs April haben Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde ihre Verlobung bekannt gegeben. Die beiden sind eines der erfolgreichsten Sportler-Paare überhaupt.

