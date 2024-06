Aleksander Kilde stand zum ersten Mal seit seinem Sturz in Wengen wieder auf Ski. Bild: Keystone

Aleksander Kilde fährt wieder Ski. Der Norweger zieht in seiner Heimat seine ersten Schwünge seit seinem schlimmen Sturz in Wengen.

SDA

«Es war ein langer Weg dorthin, wo ich heute bin», wurde Kilde auf dem Instagram-Kanal des norwegischen Ski-Teams zitiert. «Es war eine Achterbahnfahrt. Jetzt bin ich zurück in einem normalen Leben. Aber ich bin noch weit davon entfernt, Rennen zu gewinnen. Momentan bin ich auf einem Niveau, das es mir erlaubt, darüber nachzudenken, wieder als Sportler tätig zu sein.»

Kilde war im Januar in der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel-S gestürzt und mit hoher Geschwindigkeit in die Sicherheitsnetze geprallt. Dabei erlitt er eine tiefe Schnittwunde an der rechten Wade und kugelte sich die linke Schulter aus.

ber, sda