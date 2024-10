Odermatt will gleich in Sölden die nächste Marke knacken

Vor einem Jahr konnte Marco Odermatt den Riesenslalom in Sölden gewinnen. Gelingt ihm auch heuer den Sieg? Keystone

Am Wochenende starten die Ski-Cracks in Sölden in die neue Weltcup-Saison. Für Marco Odermatt geht es dabei nicht nur um einen guten Start in die Mission Titelverteidigung des Gesamtweltcups.

Mit 23 Riesenslalom-Siegen steht Marco Odermatt in der ewigen Bestenliste in dieser Disziplin schon auf Platz 4.

Mit einem Triumph in Sölden am Sonntag würde der Schweizer zum drittplatzierten Ted Ligety aufschliessen. Den Rekord hält Ingemar Stenmark mit unglaublichen 46 Siegen im Riesenslalom.

Sein grosses Saisonziel sieht Odermatt aber nicht in seiner Paradedisziplin, sondern in der Abfahrt – er will in Kitzbühel gewinnen. Mehr anzeigen

Neun Riesenslalom-Siege in Folge konnte Marco Odermatt in der letzten Saison einfahren. Einzig im letzten Rennen musste er sich geschlagen geben und fand den Weg ins Ziel nicht. Damit steht der 27-Jährige in seiner Paradedisziplin schon bei 23 Siegen und liegt bereits gleichauf mit Michael von Grünigen.

Zum Rekord von Ingemar Stenmark fehlt noch ein grosses Stück. Ganze 46 Mal – doppelt so oft wie Odermatt aktuell – konnte die schwedische Ski-Legende im Riesenslalom triumphieren. Den Zweit- und Drittplatzierten der Riesen-Bestenliste könnte der Schweizer aber schon in dieser Saison einholen. Marcel Hirscher steht bei 31 Siegen, Ted Ligety bei 24.

Heisst: Mit einem Sieg in Sölden am Sonntag zum Saison-Auftakt könnte Odermatt bereits mit Ligety gleichziehen.

Kitzbühel als grosses Saisonziel

Der Fokus des Nidwaldners liegt in dieser Saison aber nicht unbedingt auf seiner Paradedisziplin. Bereits mehrere Wochen vor dem Saisonstart hat Odermatt klargestellt, was er in diesem Jahr unbedingt erreichen will: «Ich habe ein grosses Ziel, das ist die Abfahrt in Kitzbühel.»

Selbstverständlich würde Odermatt nur allzu gerne auch im Gesamtweltcup wieder triumphieren – zum vierten Mal in Folge. Als grössten Konkurrenten sieht er ausgerechnet einen anderen Schweizer. «Loïc Meillard ist technisch aktuell einer der besten, wenn nicht der beste Skifahrer. Auch er kann in drei Disziplinen Siege einfahren», sagte Odermatt zuletzt.

Meillard war es auch, der im März beim Saisonfinale in Saalbach den Sieg im Riesenslalom holen konnte. So geht der 27-Jährige als Mitfavorit ins erste Saisonrennen in Sölden. Neben Odermatt und Meillard werden sechs weitere Schweizer am Start stehen. Thomas Tumler, Gino Caviezel, Justin Murisier, Fadri Janutin, Livio Simonet und Sandro Zurbrügg sind ebenfalls im Swiss-Ski-Aufgebot.

