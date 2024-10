Odermatt: «Ich habe ein grosses Ziel: Kitzbühel» Marco Odermatt spricht an einer Medienkonferenz vor dem Saisonstart über sein grosses Saisonziel, Verbesserungspotential und verrät seinen Plan, wie er in Kitzbühel triumphieren kann. 10.10.2024

Marco Odermatt spricht vor dem Saisonstart über sein grosses Jahresziel, mögliches Verbesserungspotential und verrät seinen Plan, wie er endlich am Hahnenkamm triumphieren kann.

Ski-Dominator Marco Odermatt hat sich für die anstehende Saison ein klares Ziel gesteckt: Der Sieg in Kitzbühel.

Der Schweizer verrät an einer Medienkonferenz, wie er am Hahnenkamm zu triumphieren gedenkt und woran er sonst noch arbeiten kann.

«Ich habe ein grosses Ziel nächstes Jahr: Das ist die Abfahrt in Kitzbühel», stellt Marco Odermatt bereits mehrere Wochen vor dem Saisonstart in Sölden klar.

Das Schweizer Ski-Ass will endlich in der Königsdisziplin am Hahnenkamm triumphieren – und weiss auch wie: «Ich weiss, was es in Kitzbühel braucht. Ich konnte es einfach noch nie von oben bis unten zeigen, hatte noch nie die perfekte Fahrt. Aber wenn alle Puzzleteile zusammenpassen, dann kann es klappen.»

Vor allem die Materialabstimmung sei in Kitzbühel besonders wichtig, verrät der Schweizer. Sollte doch nicht alles zusammenpassen, hat Odermatt noch einen Plan B in der Hinterhand: «Vielleicht fährt Sarrazin einfach ein bisschen langsamer», lacht der Ski-Dominator.

Verbesserungspotenzial in den Kurven?

In der anstehenden Saison will Odermatt keinen speziellen Fokus setzen. Das habe seine Gründe: «Es ist jedes Jahr ähnlich. Man muss zuerst wieder reinkommen. Es braucht sehr viel Zeit, um wieder auf das Level des letzten Frühlings zu kommen. Darum kann man auf diesem Niveau nicht an 100 verschiedenen Sachen arbeiten.»

Was er sich aber immer wieder anschaue, sei die Anfahrt bei den Kurven. «Wenn der Ansatz der Kurve passt, passt Mitte und Ende der Kurve auch. Das geht eigentlich immer noch feiner und mit weniger Bremswirkung. Daran kann ich arbeiten», verrät Odermatt.

Was der amtierende Gesamtweltcupsieger über die Unterschiede seiner bisherigen drei Adelboden-Siege sagt und weshalb er dieses Jahr auf einen vierten Triumph hofft, erfährst du im Video oben.

