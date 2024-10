Odermatt: «Ich war zum ersten Mal bei einem Filmprojekt dieser Grösse dabei»

Die Schweizer Skistars auf dem Grünen Teppich Marco Odermatt und Co. beehren das Zürcher Film Festival. Für einmal sind die Skistars mit dem Film «Aiming High – A Race Against the Limits» auf der Kinoleinwand und nicht auf der Skipiste zu sehen. 04.10.2024

Marco Odermatt und Co. beehren das Zurich Film Festival. Für einmal sind die Skistars mit dem Film «Aiming High – A Race Against the Limits» auf der Kinoleinwand und nicht auf der Skipiste zu sehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagabend präsentieren sich die Schweizer Skistars für einmal nicht auf der Skipiste.

Für den Film «Aiming High – A Race Against the Limits» stehen sie beim Zürich Film Festival auf dem Grünen Teppich.

Dabei erzählen Marco Odermatt und Co. was die Zuschauer vom neuen Ski-Film erwarten dürfen. Mehr anzeigen

Der Film «Aiming High – A Race Against the Limits» dokumentiert die gescheiterte Weltcup-Abfahrt am Matterhorn. «Er zeigt, was hinter einem Skirennen steckt», verrät Marco Odermatt blue Sport.

Darüber hinaus bietet sich Zuschauer*innen auch die Gelegenheit, intime Einblicke in die Welt der Skistars zu gewinnen. «Es war speziell, dass Kameras an Orten dabei waren, wo sie sonst nicht sind», erzählt etwa Jasmine Flury.

Und Corinne Suter meint: «Wenn ich mich in einen Zuschauer versetze, ist etwas vom spannendsten, mitzuerleben, was wirklich dahintersteckt. Im Film geben wir preis, wie wir uns vorbereiten und was wir in unserer Freizeit machen.»

