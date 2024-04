Kilde und Shiffrin haben sich verlobt

Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin haben sich verlobt. Alessandro Trovati/AP/dpa

Erfreuliche Nachricht aus dem Skizirkus. Die beiden Stars Aleksander Kilde und Mikaela Shiffrin haben sich verlobt.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Skistars Aleksander Kilde und Mikaela Shiffrin haben sich verlobt.

Die Amerikanerin postete Fotos auf Instagram, welche sie mit ihrem Verlobten und Diamantring zeigen.

Shiffrin und Kilde sind seit über drei Jahren offiziell ein Paar. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Freitag postet Skistar Mikaela Shiffrin ein Foto auf Instagram. Zu sehen ist sie zusammen mit Freund Aleksander Kilde, der ebenfalls einer der besten Skifahrer der Welt ist. Wobei der Begriff «Freund» ab heute nicht mehr korrekt ist. Denn am Finger von Shiffrin funkelt ein Diamantring. Aleksander Kilde ist nun ihr Verlobter. Den Instagram-Post verzierte Shiffrin mit den unmissverständlichen Emojis 🤗🫶💍👫🤭.

Shiffrin und Kilde sind seit über drei Jahren offiziell liiert. Nun hat Kilde um die Hand der Amerikanerin angehalten. Kennengelernt haben sich die beiden aber schon viel früher. Kilde sagte einst in einem Interview: «Ich bin Mikaela erstmals während eines Trainingscamps im chilenischen Portillo begegnet. Sie hat mir auf Anhieb super gefallen. Aber weil sie damals erst 16 und ich 19 war, war die Zeit noch nicht reif für eine Liebesbeziehung. Aber ich habe ihr unmittelbar nach dieser Begegnung eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt.»

Schwerer Winter für das Traumpaar

Auf der Piste lief der Winter für Shiffrin und Kilde nicht nach Wunsch. Die Amerikanerin führte den Gesamtweltcup an, als sie im Januar in Cortina d'Ampezzo stürzte und danach sechs Wochen pausieren musste. Lara Gut-Behrami überholte Shiffrin und sicherte sich die grosse Kristallkugel.

Kilde erwischte es noch übler. Er stürzte – ebenfalls im Januar – in Wengen schwer, musste die Saison beenden und zwischenzeitlich sogar um die Fortsetzung seiner Karriere bangen. Damals gingen Bilder um die Welt, als Shiffrin nach ihrem Slalomsieg in Flachau im Zielraum weinte und sagte: «Eigentlich will ich jetzt einfach Alex anrufen.»