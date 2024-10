«Gino Caviezel, was wissen die wenigsten über dich?» Super-G- und Riesenslalom-Spezialist Gino Caviezel stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion. 21.10.2024

Super-G- und Riesenslalom-Spezialist Gino Caviezel stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport Redaktion.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Skifahrer Gino Caviezel beantwortet ungewöhnliche Fragen der blue Sport Redaktion.

Dabei verrät er, was sein Traum-Reiseziel ist und wovon er viel zu viel hat. Mehr anzeigen

Die Athletinnen und Athleten von Swiss Ski sind vor allem für ihre rasanten Fahrten auf der Piste bekannt. Bei blue Sport beantwortet Ski-Star Gino Caviezel deshalb nicht ganz so gewöhnliche Fragen.

Dabei verrät der 32-Jährige, dass er nebst seinem Renn-Dress sehr viele andere Kleider besitzt, welches Lebensmittel in seinem Kühlschrank nie fehlen darf und was denn eigentlich das Schönste an einer professionellen Ski-Karriere ist. Alle Antworten findest du im Video oben.

