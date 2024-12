Thomas Müller und Co. mit Hängenden Köpfen: Sie verlieren überraschend in Mainz Keystone

Bayern München kassiert in der 14. Runde der Bundesliga die erste Niederlage. Der Leader verliert in Mainz 1:2. Erster Profiteur ist Leverkusen, das seinen Rückstand auf vier Punkte verkürzt hat.

Der 32-jährige Südkoreaner Lee Jae-Sung sorgte für den nächsten Heim-Coup der Mainzer. Kurz vor der Pause und nach einer Stunde erzielte der formstarke Mittelfeldspieler die beiden Tore und verlängerte seine Serie mit Skorerpunkten auf fünf Partien. Silvan Widmer beobachtete den Exploit seiner Teamkollegen an der Seite seines Trainers Bo Henriksen von der Ersatzbank aus.

Für Mainz, das Ende Oktober im Cup ebenfalls daheim, aber ohne Lee gegen Bayern München mit 0:4 verloren hatte, war es der dritte Heimsieg in Folge, nachdem zuletzt Hoffenheim und Dortmund das Stadion als Verlierer verlassen mussten. Das enttäuschende und inklusive Champions League zum dritten Mal in dieser Saison bezwungene Bayern München hatte lange Zeit seine gefährlichste Torchance früh im Spiel durch einen Pfostenschuss von Michael Olise. Das 1:2 durch Leroy Sané fiel erst in der 87. Minute.

Leverkusen liess beim 2:0 in Augsburg nichts anbrennen. Ein herrlicher Pass über das halbe Feld ermöglichte Jeremie Frimpong und Torschütze Martin Terrier, sich in der 14. Minute zum 1:0 zu kombinieren. Der zweite Treffer durch Florian Wirtz fiel noch vor der Pause. Für die Augsburger kam Ruben Vargas in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.

Borussia Mönchengladbach feierte daheim gegen Holstein Kiel einen 4:1-Sieg. Bereits in der ersten Minute brachte Tim Kleindienst die von Gerardo Seoane wieder auf Kurs gebrachten Borussen auf die Siegerstrasse. Zum 2:0 noch vor Ablauf der ersten halben Stunde gab Nico Elvedi den entscheidenden Pass. Die letzten beiden Treffer von Mönchengladbach erzielte Alassane Pléa.

Das Spiel Union Berlin gegen Bochum (1:1) wurde kurz vor Spielende unterbrochen, nachdem Bochums Goalie Patrick Drewes von einem, aus dem Fanbereich der Berliner geworfenen Feuerzeug getroffen worden war.

Telegramme und Tabelle:

Mainz 05 – Bayern München 2:1 (1:0). – Tore: 41. Lee Jae-Sung 1:0. 60. Lee Jae-Sung 2:0. 87. Sané 2:1. – Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

Augsburg – Bayer Leverkusen 0:2 (0:2). – 29'310 Zuschauer. – Tore: 14. Terrier 0:1. 40. Wirtz 0:2. – Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 76.). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Borussia Mönchengladbach – Holstein Kiel 4:1 (3:1). – 52'210 Zuschauer. – Tore: 1. Kleindienst 1:0. 26. Hack 2:0. 30. Gigovic 2:1. 43. Pléa 3:1. 79. Pléa 4:1. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Die weiterne Spiele der 14. Runde. Freitag: SC Freiburg – Wolfsburg 3:2. – Samstag: Augsburg – Bayer Leverkusen 0:2. Borussia Mönchengladbach – Holstein Kiel 4:1. Mainz 05 – Bayern München 2:1. Union Berlin – Bochum unterbrochen. St. Pauli – Werder Bremen 18.30. – Sonntag: Heidenheim – VfB Stuttgart 15.30. Borussia Dortmund – Hoffenheim 17.30. RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 19.30.