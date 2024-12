Das ist das älteste Brautpaar der Welt

Marjorie Fiterman und Bernie Littman sind das älteste frischverheiratete Brautpaar der Welt. Bild: Guiness World Records

Es ist nie zu spät zum Heiraten. In den USA schifften zwei Senioren in den Hafen der Ehe ein. Beide sind über 100 Jahre alt – neuer Weltrekord.

twfl Wilhelm Flemmer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Senioren in den USA haben im Alter von 100 und 102 Jahren geheiratet.

Die beiden stellen den Weltrekord als ältestes frisch verheiratetes Brautpaar auf.

Das Paar lernte sich im Seniorenheim kennen, beide waren zuvor mehr als 60 Jahre mit ihren Ehepartnern verheiratet. Mehr anzeigen

Man ist nie zu alt. Nicht einmal fürs Heiraten. Eindrücklich beweisen das ein Mann und eine Frau aus den USA. Er ist 100 Jahre alt, sie noch stolzere 102. Zusammen schweben sie im siebten Himmel – ganz besonders, nachdem sie sich dieses Jahr das Jawort gegeben haben.

Wie die Herausgeber des Rekordbuchs «Guinness World Records» berichten, schlossen Marjorie Fiterman und Bernie Littman am 19. Mai dieses Jahres den Bund der Ehe. Damit sind sie das weltweit älteste Paar, das geheiratet hat. Zusammen bringen sie es – wer rechnen kann, ist klar im Vorteil – auf 202 Jahre.

Kennengelernt haben sich die Frischvermählten vor einigen Jahren im Seniorenheim in Philadelphia, US-Bundesstaat Pennsylvania. Beide waren vorher verheiratet. Und beide verloren ihre jeweiligen Partner, bevor sie schliesslich Nachbarn im selben Stockwerk der Senioren-Einrichtung wurden.

Familie ist «begeistert»

Als in ihrem Stockwerk eine Kostümparty stattfand, lernten sie einander kennen, heisst es weiter. Es war der Beginn einer Romanze, die mit der Verlobung vor neun Jahren einen weiteren Höhepunkt und mit der Vermählung schliesslich dieses Jahr im Wonnemonat Mai besiegelt wurde.

Für die Familie war die Heirat eine Überraschung, niemand hatte damit gerechnet, dass Marjorie und Bernie in ihrem Alter noch heiraten würden. Dennoch sei man «begeistert» darüber, dass sie einander gefunden hätten, glücklich miteinander seien und sich gegenseitig unterstützten, sagt Bernies Enkelin Sarah Sicherman der Zeitung «Jewish Chronicle».

Wie das Schicksal so spielt: Marjorie und Bernie hätten sich leicht schon vor Jahrzehnten kennengelernt haben können. Beide studierten nämlich zur selben Zeit an der University of Pennsylvania. Allerdings unterschiedliche Fächer. Sie wurde später Lehrerin, er schlug die Laufbahn als Ingenieur ein.

Eine frühere Begegnung hatte offenbar nicht sein sollen. Tatsächlich liefen sich Marjorie und Bernie weder in der Uni noch auch jenseits des Studiums jemals über den Weg, so «Guinness World Records». Beide heirateten andere Partner, mit denen die Ehe jeweils mehr als 60 Jahre hielt.

Nun sind sie also vereint und verheiratet – und das offenbar glücklich. «Sie lieben beide den Humor und den Intellekt des anderen», sagt Bernie-Enkelin Sarah. Und: «Sie halten sich gegenseitig jung.» Beste Voraussetzungen also für ein langes, gemeinsames Leben.