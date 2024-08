Yann Sommer non è più il numero 1 della Nazionale svizzera. KEYSTONE

Dopo 94 partite, è finita: Yann Sommer lascia il ruolo di portiere della Svizzera. Ecco uno sguardo ai migliori momenti della leggenda con la maglia della Nazionale.

blue Sport Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Per 10 anni ha difeso la porta della Nazionale svizzera, ora Yann Sommer si è ritirato.

blue Sport ripercorre i momenti migliori del portiere con la maglia della Nati. Mostra di più

Il leggendario salvataggio contro Mbappé

Come si fa a dimenticarlo? A Euro 2021, Yann Sommer para il rigore decisivo alla superstar francese Kylian Mbappé e assicura alla Svizzera il passaggio ai quarti di finale.

Dopo aver parato il tiro dal dischetto, Sommer non osa festeggiare: rimane calmo e aspetta il controllo del VAR. Naturalmente, la leggenda della Nazionale svizzera non ha commesso errori. La parata è valida e la Svizzera avanza ai quarti di finale.

La leggendaria parata di Sommer su Mbappé 15.08.2024

Le due parate a Ramos

Fino al 2020 Sergio Ramos è stato uno dei rigoristi più performanti al mondo, con delle statistiche a dir poco sconvolgenti: su 35 calci di rigore, solo 3 non sono finiti in rete.

Poi, all'età di 34 anni, lo spagnolo trova la sua bestia nera in una fredda serata di novembre a Basilea. Nella sfida di Nations League contro la Svizzera, la leggenda del Real Madrid non fallisce solo una volta contro l'estremo difensore elvetico Yann Sommer, ma ben due.

Il video di Ramos che sbaglia le due massime punizioni ha fatto il giro del mondo. Il suo secondo tentativo, in particolare, fa sorridere ancora oggi i tifosi della Nazionale svizzera.

Il doppio Jorginho

Non molto tempo dopo Ramos, anche il garante dei rigori dell'Italia Jorginho deve fare i conti con le abilità di Sommer. Durante le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, l'azzurro affronta gli svizzeri due volte dal dischetto, fallendo miseramente in entrambe le occasioni.

Nei suoi calci di rigore, Jorginho era noto per il suo salto appena prima di toccare il pallone. Sommer si era naturalmente preparato alla perfezione e, con un'abile finta, in quell'occasione inganna l'italiano facendogli credere che si stesse tuffando in basso a destra. Jorginho ci casca, calciando il pallone dall'altra parte, ossia direttamente nelle mani del portiere rossocrociato.

Pochi mesi dopo, i due si affrontano nuovamente dagli undici metri nella seconda fase di qualificazione. Questa volta, la posta in gioco per Jorginho è chiaramente troppo alta, con la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo.

Sommer rimane ancora una volta nell'angolo destro, ma non deve nemmeno intervenire sul rigore, dato che è stato calciato malamente dall'italiano.

La Svizzera si qualifica quindi per la Coppa del Mondo come prima del proprio Gruppo. L'Italia deve passare dagli spareggi, dove ci lascia le penne contro la Macedonia del Nord, perdendo così un posto ai Mondiali del 2022.