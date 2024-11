Adesso WhatsApp ha una nuova funzione pratica, ecco quale

Con la nuova funzione bozza, vi verrà ricordato più spesso il vostro feedback. Imago

Un semplice aggiornamento rende più facile tenere traccia delle proprie chat di WhatsApp. In futuro dovrebbero quindi diminuire le lamentele dei propri cari per i messaggi senza risposta.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Adesso WhatsApp contrassegna i messaggi non inviati con l'etichetta verde «bozza».

In questo modo dovrebbe essere più facile riconoscere gli SMS dimenticati.

Anche gli elenchi con cui è possibile creare i propri gruppi, come famiglia, amici o lavoro, garantiscono una maggiore organizzazione. Mostra di più

Uno scenario quotidiano: si scrive un messaggio di fretta, ci si distrae e ci si accorge ore dopo che il messaggio non è mai stato inviato. WhatsApp sta affrontando proprio questo problema con una nuova funzione.

Il servizio di messaggistica istantanea ha introdotto un'opzione di bozza che contrassegna visibilmente i messaggi non inviati. L'aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti iOS e Android.

Quando l'SMS viene finalmente inviato, il contrassegno scompare e il messaggio viene visualizzato come di consueto. La funzione è stata pensata principalmente per supportare le conversazioni frequenti e le persone che vengono interrotte spesso durante la digitazione.

In precedenza gli utenti dovevano cercare faticosamente nelle loro chat per trovare i messaggi dimenticati. Con la nuova funzione è sufficiente una rapida occhiata all'elenco delle chat.

Questa notifica verde ha lo scopo di ricordare più attivamente i messaggi non inviati. WABetaInfo

Un'altra nuova funzione garantisce maggiore organizzazione

La nuova funzione di elenco garantisce anche una maggiore organizzazione. L'idea si basa sul filtro chat che WhatsApp ha introdotto all'inizio dell'anno.

Questo permetteva di cercare messaggi specifici e di trovare le chat più rapidamente. WhatsApp ha ora sviluppato ulteriormente il concetto in modo che gli utenti possano classificare le proprie chat da soli.

Gli elenchi possono essere utilizzati per ordinare le conversazioni individualmente, ad esempio in categorie come «Famiglia», «Lavoro» o «Amici». In questo modo le chat importanti sono sempre ben organizzate e rapidamente accessibili.

Per creare un elenco è sufficiente toccare il simbolo «+» nella barra dei filtri della scheda chat. Gli elenchi esistenti possono essere modificati o eliminati con una pressione prolungata.

È possibile aggiungere sia conversazioni individuali che di gruppo. Le categorie sono chiaramente visualizzate nella barra dei filtri e possono essere richiamate in qualsiasi momento.