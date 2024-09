Le future regine a una festa di compleanno reale: la principessa Ingrid Alexandra di Norvegia (al centro), Amalia dei Paesi Bassi (in ultima fila, a sinistra) e la principessa Elisabetta del Belgio (in ultima fila, a destra) a Oslo nel giugno 2022. Nella foto, la principessa ereditaria di Norvegia siede tra la principessa Estelle di Svezia (in prima fila, a sinistra) e il principe Carlo di Lussemburgo (in prima fila, a destra). Keystone/EPA/Lise Aserud / POOL NORWAY OUT

La successione alle monarchie europee è in mano alle donne. Secondo i media, le principesse ereditarie si scambierebbero informazioni su WhatsApp attraverso una chat di gruppo. Una delle future regine però ne è esclusa.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo «Mujer Hoy», le principesse ereditarie Ingrid Alexandra di Norvegia, Amalia dei Paesi Bassi ed Elisabetta del Belgio fanno parte di una chat di gruppo su WhatsApp.

La principesse Leonor di Spagna non è stata però invitata a partecipare allo scambio online.

L'esclusiva chat delle future regine sarebbe stata avviata in occasione della festa per il 18esimo compleanno di Ingrid Alexandra. Mostra di più

Anche i reali d'Europa si scambiano informazioni via WhatsApp. Le future regine Ingrid Alexandra di Norvegia (20 anni), Amalia dei Paesi Bassi (20 anni) ed Elisabetta del Belgio (22 anni) avrebbero avviato una chat di gruppo quando si sono incontrate alla festa per il 18esimo compleanno della principessa ereditaria norvegese a Oslo.

Ingrid Alexandra ha festeggiato la maggiore età nel giugno 2022 a causa della pandemia di Covid. Alla celebrazione hanno partecipato anche Amalia ed Elisabetta. All'appello mancava la principessa ereditaria Leonor di Spagna (18 anni).

Secondo «Mujer Hoy», la chat di gruppo WhatsApp sarebbe nata, appunto, alla festa di compleanno di Ingrid Alexandra. La rivista spagnola si basa sulle dichiarazioni degli esperti reali olandesi Jan Wagner e Sam Hoevenaar. Secondo loro, Leonor non avrebbe ricevuto in seguito un invito allo scambio online fra le reali.

Le future regine hanno probabilmente molto di cui parlare nell'esclusiva chat. Dopo tutto, prima o poi saliranno tutte al trono del loro rispettivo Paese.

Esclusa per la sua giovane età?

Non è però del tutto certo se la principessa Leonor non abbia ricevuto l'invito alla chat di gruppo solamente perché la figlia del re Felipe (56 anni) e della regina Letizia (51 anni) non ha partecipato alla festa di compleanno. In ogni caso, quel giorno ha perso l'occasione di stringere legami più stretti con le altre future regine.

Come riportato da «Gala», un'altra indicazione dell'esclusione della principessa spagnola potrebbe essere la «piccola, ma significativa differenza di età» tra le quattro principesse ereditarie.

La 18enne, che compirà 19 anni a ottobre, è al momento ancora in fase di addestramento militare dopo aver completato gli esami di maturità l'anno scorso. Anche la principessa Ingrid Alexandra sta svolgendo il servizio militare fino all'inizio del 2025.

Mentre la principessa Elisabetta ha conseguito una laurea in storia e politica presso l'Università di Oxford e sta per iniziare un Master in Public Policy presso l'elitaria Università di Harvard.

La principessa Amalia si è laureata in politica, psicologia, diritto ed economia all'Università di Amsterdam e ha trascorso un semestre all'estero a Madrid.