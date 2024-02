Per 70 anni è rimasto in attesa, ma Carlo ora è diventato il re del Regno Unito. Il suo erede al trono è il figlio William. Qual è la situazione nel resto d'Europa?

La principessa Elisabetta del Belgio, duchessa di Brabante, è la prima donna in assoluto a salire al trono in seguito a un emendamento costituzionale. Immagine: Jasper Jacobs/BELGA/dpa Il re Willem-Alexander e la moglie Máxima vogliono che la principessa ereditaria Amalia dei Paesi Bassi cresca il più possibile libera. Per quanto fattibile perlomeno. Immagine: Koen Van Weel/ANP/dp Il principe William, principe del Galles, siede al suo posto accanto alla corona all'apertura del Parlamento nella Camera dei Lord. Sarà il prossimo re di Gran Bretagna. Immagine: Ben Stansall/PA Wire/dpa Frederik, principe ereditario di Danimarca, e la regina Margrethe II di Danimarca si trovano davanti alla Porta di Brandeburgo. La monarca ha annunciato la sua abdicazione la sera di San Silvestro. Immagine: Bernd von Jutrczenka/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Il principe ereditario norvegese Haakon ha sostituito il padre, il re Harald V, in diverse occasioni quando era malato. Immagine: Marcus Brandt/dpa POOL /dpa Recentemente la principessa ereditaria Vittoria di Svezia ha detto che il padre re Carl XVI Gustaf le ha insegnato il significato del dovere. Immagine: Britta Pedersen/dpa La principessa Leonor dopo il giuramento alla Costituzione davanti alle Cortes Generales della Camera dei Deputati. Leonor ha prestato giuramento costituzionale nella Camera bassa del Parlamento spagnolo il giorno del suo 18° compleanno. Immagine: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa La principessa Gabriella (a sinistra), la principessa Charlène, il principe Jacques, la principessa Stephanie e il principe Alberto II partecipano alla cerimonia al Palazzo dei Principi di Monaco in occasione della Giornata Nazionale del 19 novembre 2023. Immagine: Valery Hache/AFP Pool via AP/dpa Il granduca ereditario Guillaume di Lussemburgo durante un evento nel maggio 2013. Immagine: Imago Il principe Alois durante un incontro con Frank-Walter Steinmeier in Belgio nel settembre 2023. Immagine: IMAGO/Photo News

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo ha dovuto aspettare molto a lungo per ottenere la corona, è infatti diventato re del Regno Unito alla morte della madre Elisabetta, avvenuta l'8 settembre 2022.

All'età di 73 anni, re Carlo III era più anziano di qualsiasi monarca britannico prima di lui quando è salito al trono.

Qual è la situazione delle altre casate reali europee? Ecco una panoramica. Mostra di più

Belgio: prima donna erede al trono

Dato che in Belgio le donne possono salire al trono, in seguito a un emendamento costituzionale che risale all'inizio degli anni '90, la principessa Elisabetta è la prima donna erede al trono del piccolo Paese.

Come gli uomini che l'hanno preceduta, la 22enne ha prestato il giuramento da ufficiale. La maggiore di quattro fratelli ha completato gli studi in Galles e si è diplomata alla Royal Military School in Belgio.

La principessa Elisabetta, duchessa di Brabante, sarà la prima donna a salire al trono in seguito a un emendamento costituzionale. Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Elisabetta studia al Lincoln College dell'Università di Oxford. Secondo il Palazzo, le piacciono lo sci, il canottaggio e la vela, oltre alla cucina.

La duchessa di Brabante, il suo titolo ufficiale, è popolare: la famiglia reale è un importante fattore di stabilizzazione nel Paese tradizionalmente diviso tra il Mare del Nord e le Ardenne.

Paesi Bassi: «paghetta» da milioni di euro

La principessa ereditaria Amalia, che ha compiuto 20 anni il 7 dicembre, studia ad Amsterdam. Il re Willem-Alexander e la moglie Máxima stanno concedendo a lei e alle sorelle Alexia (18 anni) e Ariane (16 anni) una giovinezza relativamente normale.

Il re Willem-Alexander e la moglie Máxima vogliono che la principessa ereditaria Amalia cresca il più possibile libera. Per quanto è fattibile, almeno. Koen Van Weel/ANP/dpa

Ma dal suo 18mo compleanno, la principessa d'Orange ha avuto incarichi ufficiali e, in quanto erede al trono, è membro del Consiglio di Stato, un organo consultivo del Governo. Ha anche tenuto il suo primo discorso ufficiale.

All'inizio di quest'anno, Amalia ha compiuto il suo primo grande viaggio come principessa ereditaria, nelle sei isole caraibiche che appartengono al regno. E a settembre parteciperà al «Prinsjesdag», l'apertura dell'anno parlamentare.

Tra l'altro Amalia ha anche diritto a una «paghetta» di circa 1,6 milioni di euro all'anno. Ma c'è stata molta agitazione a riguardo tra la popolazione, quindi per il momento ha deciso di rinunciarvi: «Lo trovo sgradevole finché non posso dare nulla in cambio».

Gran Bretagna: l'erede più famoso

Il principe William è probabilmente l'erede al trono più conosciuto in Europa. È improbabile che il 41enne debba aspettare quanto suo padre Carlo (75 anni) per diventare re. Il monarca regnante è rimasto in attesa per 70 anni, fino a quando non è succeduto alla madre, la regina Elisabetta II, nel settembre 2022.

Con la moglie Kate e i figli, il principe George (10 anni), la principessa Charlotte (8 anni) e il principe Louis (5 anni), William è considerato il simbolo di un futuro moderno per la monarchia.

Il principe William sarà il prossimo re di Gran Bretagna. Da quando il principe Harry si è staccato dalla famiglia reale britannica, i rapporti tra lui e il fratello sono stati tesi. Martin Meissner/AP/dpa

L'erede al trono conosce già i doveri di un re e rappresenta la famiglia reale in numerose occasioni, in patria e all'estero. L'ambiente e la natura gli stanno particolarmente a cuore, come al padre.

Con l'Earthshot Prize, William ha istituito un premio che promuove la sostenibilità. Inoltre ha ripetutamente richiamato l'attenzione sul benessere degli animali insieme al regista David Attenborough.

Il rapporto con il fratello minore, il principe Harry, sembra essersi incrinato.

Danimarca: il «principe Carlo» scandinavo, ora è re

Il principe ereditario Frederik si stava lentamente trasformando in una sorta di principe Carlo danese. Dopo la morte della Regina Elisabetta II, sua madre era la monarca più longeva del mondo, mentre il figlio è stato l'erede al trono per 53 anni ingrigendo leggermente.

Nel discorso di fine anno, però, la regina Margrethe II ha annunciato che avrebbe abdicato a inizio 2024. Il momento di Frederik è arrivato domenica 14 gennaio, quando è stato incoronato ufficialmente re.

Frederik, principe ereditario di Danimarca, e la regina Margrethe II di Danimarca davanti alla Porta di Brandeburgo. Bernd von Jutrczenka/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Quando in primavera la regina ha dovuto sottoporsi a un'operazione alla schiena, Frederik ha sostituito l'83enne.

Di recente Frederik ha potuto avvalersi dell'aiuto del figlio maggiore, il principe Christian, che ha compiuto 18 anni a ottobre e può ora rappresentare ufficialmente il padre e la regina.

Norvegia: erede al trono con molta esperienza

Il principe ereditario norvegese Haakon ha già fatto molta pratica. Suo padre, il re Harald V (86 anni), ha problemi di salute ricorrenti e viene spesso sostituito dal figlio.

Tra le altre cose, Haakon è impegnato in questioni ambientali e a novembre ha partecipato a una conferenza tedesco-norvegese sulla ristrutturazione dell'economia nel rispetto del clima.

In quell'occasione ha definito la transizione verde una necessità e un'opportunità, ma ha anche ammesso: «Non abbiamo fatto abbastanza e non stiamo facendo progressi abbastanza velocemente».

Il principe ereditario norvegese Haakon ha sostituito il padre, il re Harald V, in diverse occasioni quando era malato. Marcus Brandt/dpa POOL /dpa

Il 50enne ha di recente rinnovato il suo contratto come inviato speciale per il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ed è impegnato nella lotta alla povertà e nell'uso sostenibile degli oceani.

Ma si occupa anche di questioni di difesa. Purtroppo quest'ultime sono più rilevanti «di quanto sperassimo», ha dichiarato Haakon, che si interessa di musica, è un appassionato di surf e scia, non solo sulla neve ma anche sull'acqua.

Svezia: la principessa ereditaria impegnata per la pace

La principessa ereditaria Vittoria ha dimostrato la serietà del suo impegno per la pace commemorando le campagne svedesi nella Guerra dei Trent'anni (1618-1648) durante la Giornata della Memoria in Germania.

«Come svedese, sono consapevole che questa guerra è stata a lungo considerata in Germania come una catastrofe primordiale», ha detto la 46enne in tedesco, la lingua di sua madre, e ha chiesto il rispetto del diritto internazionale.

La principessa ereditaria Vittoria ha detto di recente che suo padre, il re Carl XVI Gustaf, le ha insegnato il significato del dovere. Britta Pedersen/dpa

Victoria è laureata in ricerca sulla pace e sui conflitti e ha completato l'addestramento militare di base. È una sostenitrice delle questioni ambientali, climatiche e di sostenibilità e si impegna per la salute dei bambini e dei giovani.

Suo padre, il re Carl XVI Gustaf, le ha insegnato il significato del dovere, ha detto a Berlino, sottolineando che questo ha anche il suo lato bello: «Ci dà l'opportunità di diventare parte di qualcosa di molto più grande di noi».

Spagna: la speranza per la monarchia dopo gli scandali

Primogenita del re Felipe VI e della regina Letizia, la principessa ereditaria Leonor è stata preparata per il suo ruolo fin dalla più tenera età. La ragazza è la speranza della monarchia, che ha perso il suo prestigio a causa degli scandali.

Il 31 ottobre, giorno del suo 18° compleanno, ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione. Se prima o poi dovesse succedere al padre (55 anni), Leonor diventerebbe il primo capo di Stato donna della Spagna dal 1868.

Leonor ha partecipato al suo primo ricevimento all'età di quattro anni. È diventata l'erede al trono quando il nonno Juan Carlos, nel mezzo di vari scandali, ha abdicato nel 2014.

Il 17 agosto 2023 ha iniziato il suo primo anno all'Accademia militare di Saragozza dell'esercito spagnolo, così come fece il padre. IMAGO/Future Image

Come la sorella minore Sofía, ha frequentato un'istituto pubblico a Madrid e un'altro nel Regno Unito per gli ultimi due anni prima di lasciare la scuola.

Ha poi intrapreso un programma di addestramento militare di tre anni. Quindi sta imparando a sparare, a salire sui carri armati e probabilmente dovrà anche strisciare nel fango in tenuta militare.

Monaco: l'erede più giovane

Per il principe Jacques, è improbabile che la successione giochi per ora un ruolo importante. «È ancora piccolo, ha solo otto anni», ha dichiarato recentemente il principe Alberto II al Corriere della Sera a proposito del figlio. «Ma tra qualche anno comincerò a prepararlo alla responsabilità».

Jacques e la sorella gemella Gabriella hanno già fatto la loro comparsa in alcuni appuntamenti. Ma la madre, la principessa Charlène, ha sottolineato che devono vivere come gli altri bambini. Jacques è riservato, ma osserva molto e si allena nel taekwondo, per esempio.

La foto è stata scattata il giorno della festa nazionale di Monaco, il 19 novembre 2023. Valery Hache/AFP Pool via AP/dpa

Jacques è l'erede al trono anche se Gabriella è nata due minuti prima, perché il Principato stabilisce che il ruolo spetti al primo figlio maschio.

E, dato che si suppone che si tratti di un figlio legittimo, il ruolo spetta a Jacques e non al fratellastro 20enne dei gemelli, Alexandre Grimaldi.

Lussemburgo e Liechtenstein: all'ombra dei big

Spesso trascurate tra le case aristocratiche d'Europa, anche il Granducato di Lussemburgo e il Principato del Liechtenstein sono monarchie ereditarie. In Lussemburgo, il granduca ereditario Guillaume (42 anni) un giorno salirà al trono.

Figlio primogenito del granduca Henri (68 anni), ha completato gli studi in Svizzera e si è addestrato come ufficiale in Gran Bretagna, prima di studiare lì e in Francia. Ha due figli piccoli con la moglie Stéphanie.

Il granduca ereditario Guillaume di Lussemburgo durante un evento nel maggio 2013. imago stock&people

Nel Liechtenstein, l'erede al trono è già in carica. Il principe Hans-Adam II (78 anni) ha ceduto le sue funzioni al figlio maggiore, il principe ereditario Alois (55 anni), nel 2004. «Insieme rappresentano la continuità della Casa regnante e la stabilità del Paese», è stato sottolineato a Vaduz.

Il principe Alois durante un incontro con il Presidente della repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier in Belgio nel settembre 2023. IMAGO/Photo News

Alois è stato anche educato all'accademia militare britannica Sandhurst e ha poi prestato servizio a Londra e Hong Kong. Sua moglie Sophie è figlia di Max Herzog di Baviera. La coppia ha tre figli e una figlia.