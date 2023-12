Ecco dove hanno trascorso il Natale i reali britannici

I reali britannici 2023 ispirano a Sandringham Il principe William e la principessa Catherine del Galles partecipano alla messa con i loro figli, la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis, che tiene la mano di Mia Tindall. Immagine: IMAGO/i Images Re Carlo III (a sinistra) e la regina Camilla assistono alla funzione nella chiesa di St Mary Magdalene. Immagine: Joe Giddens/PA/dpa Anche il duca e la duchessa di Edimburgo si sono recati in chiesa questa mattina con il resto della famiglia. Immagine: IMAGO/i Images L'ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, si è unita al resto della famiglia reale lunedì. Immagine: IMAGO/i Images La principessa Catherine appoggia la mano protettiva sulla spalla del figlio minore, il principe Louis. Immagine: IMAGO/i Images I reali britannici 2023 ispirano a Sandringham Il principe William e la principessa Catherine del Galles partecipano alla messa con i loro figli, la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis, che tiene la mano di Mia Tindall. Immagine: IMAGO/i Images Re Carlo III (a sinistra) e la regina Camilla assistono alla funzione nella chiesa di St Mary Magdalene. Immagine: Joe Giddens/PA/dpa Anche il duca e la duchessa di Edimburgo si sono recati in chiesa questa mattina con il resto della famiglia. Immagine: IMAGO/i Images L'ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, si è unita al resto della famiglia reale lunedì. Immagine: IMAGO/i Images La principessa Catherine appoggia la mano protettiva sulla spalla del figlio minore, il principe Louis. Immagine: IMAGO/i Images

Il giorno di Natale le cose si fanno movimentate nell'altrimenti tranquillo villaggio di Sandringham, nel Regno Unito. Questo perché i reali britannici partecipano lì alla messa di Natale.

Hai fretta? blue News riassume per te I reali britannici partecipano tradizionalmente alla funzione natalizia che si tiene a Sandringham.

Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, erano tra gli ospiti. Anche il principe William e la principessa Kate erano tra i presenti con i loro figli.

Come previsto, il principe Harry e la duchessa Meghan non si sono visti. Mostra di più

I reali britannici partecipato tutti insieme alla funzione religiosa di Natale. E, come da tradizione, Re Carlo III (75 anni) e sua moglie, la regina Camilla (76), si sono recati lunedì pomeriggio a Sandringham, nell'Inghilterra orientale, per la messa del 25 dicembre.

Erano accompagnati da numerosi membri della famiglia, tra cui l'erede al trono, il principe William (41 anni) e la moglie, la principessa Kate (41 anni), oltre ai loro figli, il principe George (10 anni), la principessa Charlotte (8 anni) e il principe Louis (5 anni).

La famiglia reale si è riunita per la speciale occasione nella tenuta di campagna di Sandringham. Secondo l'agenzia di stampa PA, è stata accolta da centinaia di persone mentre si dirigeva verso la chiesa di St Mary Magdalene, alcune delle quali aspettavano dalla mattina di vedere i reali.

Harry e Meghan non hanno partecipato alla funzione

Era presente anche il fratello di Carlo, il principe Andrea, che appare raramente in pubblico a causa del suo coinvolgimento nello scandalo di abusi sessuali legato ad Epstein. Anche la sua ex moglie, Sarah Ferguson, era presente per la prima volta dopo anni, secondo quanto riportato da PA.

Come previsto, non c'erano invece il secondo figlio di Carlo, il principe Harry, e sua moglie Meghan, che - come ormai noto - si sono ritirati dalla famiglia reale e ora vivono negli Stati Uniti. Il rapporto di Harry con gli altri reali è ormai considerato fratturato.

red