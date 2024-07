Due giovani olandesi hanno dovuto rispondere martedì al Tribunale distrettuale di Zurigo. Keystone

Due giovani olandesi hanno usato una truffa sofisticata per frodare diversi genitori svizzeri di un sacco di soldi. Hanno finto di essere i loro figli, hanno rubato centinaia di migliaia di franchi e hanno fatto una vita di lusso.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il Tribunale di Zurigo ha condannato due giovani olandesi per frode commerciale e riciclaggio di denaro.

Hanno rubato molti soldi con una nuova truffa.

Hanno speso il denaro rubato in feste, auto e hotel a Zurigo. Mostra di più

Martedì scorso, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha ascoltato il caso di due giovani olandesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano «Tages-Anzeiger», avrebbero frodato 28 genitori di diverse centinaia di migliaia di franchi con una nuova truffa.

Il 22enne e il 24enne lavoravano nel porto di Rotterdam, prima di concedersi improvvisamente il lusso senza lavorare e di recarsi regolarmente a Zurigo per delle feste.

«Nell'estate del 2023, i due uomini hanno soggiornato in hotel di lusso a Zurigo per alcuni giorni alla volta e hanno goduto della vita notturna locale fino all'eccesso», scrive l'ufficio del pubblico ministero nell'atto di accusa. Per finanziare il loro costoso stile di vita, i due avrebbero utilizzato mezzi disonesti.

Una rete di aiutanti

I due avrebbero utilizzato i contatti della vita notturna di Zurigo per reclutare giovani che hanno aperto numerose carte SIM e conti bancari a proprio nome. I due olandesi di solito pagavano agli aiutanti 300 franchi per cinque carte SIM. A loro volta reclutavano altre persone.

Gli olandesi hanno poi utilizzato un programma di filtraggio per trovare diverse migliaia di potenziali vittime. Inviavano loro un messaggio dai numeri registrati con altri nomi: «Mamma e papà, potete salvare il numero?».

Il motivo menzionato era che il cellulare era stato perso o si era rotto nella lavatrice. Se si riceveva una risposta, i due truffatori fingevano di essere un figlio o una figlia che aveva bisogno di un aiuto finanziario urgente. A causa del nuovo cellulare, l'accesso all'online banking era bloccato, ma avevano urgentemente bisogno di un bonifico tra i 2.000 e i 17.000 franchi. Il denaro sarebbe stato restituito a breve.

SMS in svizzero tedesco

La comunicazione era in svizzero tedesco, un metodo nuovo per le truffe online. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui 28 genitori sono caduti nella truffa e hanno trasferito più di 346.000 franchi su conti in Svizzera e Lituania.

Secondo il Tages-Anzeiger, alcuni dei figli delle vittime erano in viaggio all'estero e quindi difficilmente raggiungibili, mentre per altri i rapporti tra genitori e figli erano tesi e il messaggio è stato preso come una richiesta di aiuto.

Gli aiutanti hanno ritirato il denaro trasferitogli e ne hanno versato almeno la metà in contanti ai due olandesi. «È un mistero quale parte dei proventi del reato sia effettivamente finita agli imputati», ha dichiarato il giudice secondo quanto riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger.

Condannati a pene detentive

Entrambi gli imputati hanno confessato. Hanno testimoniato di aver speso la maggior parte del denaro in Svizzera per feste, hotel e automobili. Anche i sette fratelli di uno dei due uomini avevano ricevuto parte del denaro. Gran parte della somma del reato è probabilmente ancora presso i numerosi aiutanti.

Secondo il giudice, gli olandesi hanno agito «in modo professionale, perfido e sfacciato».

Il tribunale li ha condannati rispettivamente a 29 e 35 mesi di reclusione per frode commerciale e riciclaggio di denaro. Devono scontare sei mesi di carcere ciascuno.

Inoltre, i due olandesi dovranno pagare i danni causati e non potranno entrare in Svizzera per sette anni.