I turisti visitano il «Villaggio di Babbo Natale» a Rovaniemi. Bild: KEYSTONE

Passare il Natale al Circolo Polare Artico? Un sogno per molti turisti. Ma per i residenti della città di Rovaniemi, in Lapponia, che è la casa «ufficiale» di Babbo Natale, le conseguenze sono da incubo.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Nel mese di dicembre i turisti affollano il villaggio finlandese di Babbo Natale a Rovaniemi.

Il turismo è in piena espansione e porta un sacco di soldi, per la gioia degli albergatori e del comune.

Ma per molti abitanti del luogo, l'eccesso di visitatori comporta notevoli svantaggi. Mostra di più

In un freddo pomeriggio di dicembre, numerosi gruppi di turisti hanno affollato il Villaggio di Babbo Natale finlandese. Il parco a tema ai margini del Circolo Polare Artico, situato a Rovaniemi, la capitale della provincia della Lapponia, offre tutto l'anno un'atmosfera natalizia invernale.

I turisti si divertono sulla neve, fanno gite in slitte trainate da renne, sorseggiano cocktail e incontrano Babbo Natale, di cui il villaggio si presenta come la casa ufficiale. Ogni anno il luogo attira più di 600'000 visitatori, soprattutto durante il periodo natalizio.

«Per me è come un sogno che si avvera», ha commentato felicissima la visitatrice polacca Elzbieta Nazaruk. «Sono davvero entusiasta di essere qui».

Il turismo a Rovaniemi è in piena espansione e porta molto denaro, per la gioia degli albergatori e del consiglio comunale. Ma non tutti sono contenti dell'afflusso di visitatori, che è dieci volte superiore a quello della popolazione e aumenta a dismisura durante il periodo natalizio.

«Il turismo è fuori controllo»

«Siamo preoccupati per la crescita eccessiva del turismo», dice Antti Pakkanen, 43 anni, fotografo e membro di una rete di case popolari che ha organizzato una manifestazione a settembre. «Il turismo è cresciuto così velocemente che è fuori controllo».

È una sensazione che non è estranea ai residenti di altre popolari destinazioni turistiche in Europa, come Barcellona, Amsterdam, Malaga e Firenze.

In diverse regioni d'Europa, gli abitanti sono scesi in piazza contro l'overtourism. Il termine sta a indicare l'impatto su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente e in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini.

In questa percezione, i visitatori stanno rendendo la vita sempre più difficile ai locali. E ora il fenomeno sembra essersi esteso al nord, fino ai confini del Circolo Polare Artico.

Una crescita del 30% in un anno

Nel 2023, dopo la ripresa dalla pandemia di Covid, Rovaniemi ha contato un record di 1,2 milioni di ospiti pernottanti, con una crescita di quasi il 30% rispetto al 2022.

«Il nordico è una tendenza», afferma l'amministratore delegato di Visit Rovaniemi, Sanna Kärkkäinen, mentre si trova in un ristorante di gelati. «La gente vuole viaggiare nei Paesi freddi per vedere la neve, l'aurora boreale e, naturalmente, Babbo Natale».

Quest'anno sono state aperte 13 nuove rotte aeree per la città finlandese. Queste rotte portano i turisti da Ginevra, Berlino e Bordeaux verso l'estremo nord. La maggior parte dei turisti proviene da Paesi europei, ma il fascino di Rovaniemi va oltre.

Quest'inverno non è facile trovare camere d'albergo. Tiina Määttä, amministratore delegato dell'Original Sokos Hotel, con 159 camere, prevede che nel 2024 si batteranno altri record.

I critici locali del turismo di massa sostengono che molti edifici residenziali nel centro della città vengono utilizzati come alloggi per i turisti durante l'alta stagione, sottraendoli così al normale mercato immobiliare.

La proliferazione degli affitti a breve termine ha fatto lievitare i prezzi, allontanando gli inquilini residenziali e trasformando il centro in una «zona di transito per i turisti».

Il sindaco vede «bei soldi»

La legge finlandese vieta di offrire servizi di alloggio a pagamento in edifici destinati a uso residenziale. Gli attivisti chiedono quindi alle autorità di intervenire. «Le regole devono essere applicate meglio», afferma Pakkanen.

Ma non tutti condividono la sua opinione. Il sindaco Ulla-Kirsikka Vainio sottolinea che molte persone guadagnano «bene» con gli affitti a breve termine.

In ogni caso, è improbabile che le norme più severe vengano introdotte in tempo per avere un impatto sull'attuale stagione invernale. E nonostante l'insoddisfazione espressa dagli abitanti del luogo, è probabile che il turismo di massa a Rovaniemi continui ad aumentare nei prossimi anni: i visitatori vogliono assaporare l'atmosfera speciale del Circolo Polare Artico.

«È il periodo natalizio e ci piacerebbe vedere l'aurora boreale», dice Joy, una visitatrice di Bangkok. «Rovaniemi sembra il posto giusto».