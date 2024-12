Scoprite come prosperare durante le festività natalizie.

Covermedia Covermedia

Il Natale è un momento di gioia, ma può anche essere stressante e opprimente.

Per affrontarlo al meglio, l'erborista e naturopata Jenya Di Pierro, fondatrice del club londinese di benessere Cloud Twelve, condivide i suoi consigli per mantenere l'equilibrio durante le vacanze.

Seguite la regola dell'80/20

Concedersi un piccolo piacere ogni tanto è normale! L'importante è limitare questi sfizi al 20% della dieta e mantenere abitudini sane per il restante 80%.

«Bilanciate i giorni di eccesso con una leggera disintossicazione il giorno successivo», suggerisce Jenya. «Nei vostri 'giorni buoni', evitate zuccheri, latticini, glutine, alcol, carboidrati bianchi e cibi elaborati o fritti per dare un po' di sollievo al fegato e al pancreas. Inoltre, saltare il pasto serale può favorire la riparazione e la disintossicazione del corpo».

Iniziate bene la giornata

Partite con un frullato ricco di fibre (kiwi, semi di lino, mirtilli), grassi buoni (noci, avocado) e superalimenti (canapa, cioccolato crudo, bacche di goji).

«Le fibre aiutano a eliminare le tossine, gli antiossidanti dei superalimenti contrastano i radicali liberi, e i grassi stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue, evitando voglie eccessive», spiega l'esperta.

Sostenete gli organi di disintossicazione

Includete nella dieta vitamine B e C e l'antiossidante glutatione per supportare la disintossicazione del fegato.

«Alimenti ricchi di potassio come albicocche, banane, lenticchie, patate dolci e verdure a foglia verde, insieme a diuretici naturali come le foglie di tarassaco e la cleaver, aiutano a ridurre la ritenzione idrica e favoriscono la disintossicazione renale e linfatica», suggerisce Jenya. Per un aiuto in più, consiglia il rimedio erboristico Bitter Helper di Cloud Twelve, ideale per una disintossicazione delicata.

Non bevete a stomaco vuoto

«Bere alcol a stomaco vuoto è uno degli errori più comuni», avverte Jenya. «Mangiare prima di bere rallenta l'assorbimento dell'alcol nel sangue e riduce alcuni dei suoi effetti negativi».

Scegliete opzioni alcoliche più pulite

Se decidete di bere durante le feste, optate per alcolici più «puliti».

«Il vino spesso contiene troppe sostanze chimiche. Gli alcolici sono generalmente una scelta più pulita. Un paio di shot o bicchieri di vodka soda rappresentano un'opzione più salutare, purché si rimanga moderati», consiglia Jenya.