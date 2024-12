Immagine d'illustrazione archivio Keystone

Per la sua retrospettiva «Year in Review 2024», Google ha analizzato i termini per i quali le richieste hanno registrato un aumento particolarmente forte quest'anno rispetto al 2023, e su un periodo prolungato.

Google ha quindi pubblicato le tendenze di ricerca in Svizzera per quest'anno.

Nella panoramica si può vedere cosa è stato di maggiore interesse nel nostro Paese.

Per la sua retrospettiva «Year in Review 2024», Google ha analizzato i termini per i quali le richieste hanno registrato un aumento particolarmente forte quest'anno rispetto al 2023, e su un periodo prolungato.

Ecco i termini più ricercati in Svizzera nel 2024

Ecco i termini più ricercati in Svizzera nel 2024 Campionato europeo di calcio

Nemo

Coppa America

Donald Trump

Liam Payne

Olympia: combinazione di arrampicata sportiva

Kate Middleton

Alain Delon

Elezioni americane

Kamala Harris

La morte dell'ex cantante della boy band One Direction Liam Payne, il giovane talento della Spagna Lamine Yamal che si è messo in luce ai Campionati europei di calcio e la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti hanno suscitato particolare interesse nella popolazione svizzera.

Ecco i titoli principali nella Svizzera nel 2024 Liam Payne

Sanija Ameti

Imane Khelif

Taylor Swift

Aurora boreale Svizzera

P. Diddy

Ralf Schumacher

Bürgenstock

Dubai cioccolato

Misox

Tra le domande più di tendenza, invece, ci sono: «Quanti comuni ha la Svizzera?», «Cos'è il non-binario?» e «Cos'è un talahon?».

Dato che ora probabilmente in molti si chiederanno, in effetti, cosa sia il talahon, ecco la risposta data da Google: «È un termine che i giovani uomini, per lo più con un background migratorio, usano per descriversi. Lo usano per descrivere chi è fissato con gli status symbol materiali e si presenta come forte e senza paura».

Ecco i «perché» più frequenti in Svizzera nel 2024 Perché Shaqiri non gioca?

Perché le cicogne chiacchierano?

Perché piove così tanto?

Perché Mbappe indossa una maschera?

Scena del crimine, perché le critiche?

Perché non perdo peso?

Perché l'Iran attacca Israele?

Perché niente carne il Venerdì Santo?

Perché gli agricoltori sono in sciopero?

Perché la CPU rallenta quando si gioca?

