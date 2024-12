Alba Parietti Covermedia

La showgirl porta in tribunale un uomo di 55 anni per insulti sessisti e violenti sui social.

Alba Parietti ha deciso di affrontare uno dei suoi hater in tribunale.

Dopo essere stata bersaglio di numerosi insulti sui social, la conduttrice ha identificato un caso particolarmente grave. L'uomo, un 55enne di Chieti, è stato individuato dalle forze dell'ordine, che gli hanno sequestrato il cellulare.

«Tra i numerosi hater ce n'era uno che scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti» ha raccontato la showgirl in un'intervista a La Repubblica. Un episodio l'ha colpita particolarmente: l'uomo ha commentato in modo volgare un suo post in memoria di un giovane morto in un incidente. «La cosa tremenda è che, in un contesto di dolore, lui vomitava nefandezze» ha spiegato.

La denuncia, presentata l'11 ottobre dalla sua avvocata Anna Zottoli, rappresenta un primo passo: «Abbiamo un faldone di persone che potremmo querelare... abbiamo cominciato con questo». La Parietti ha voluto lanciare un messaggio contro la cultura dell'odio e la sottovalutazione di questi comportamenti: «Non è giusto ignorare. Così si accredita un linguaggio terrificante».

Alba propone anche soluzioni concrete: multe salate per chi insulta online e il blocco dell'accesso ai social per chi vìola la legge. «Educhiamo alla civiltà» è il suo appello, affinché i social non diventino una «giungla» di violenza verbale.