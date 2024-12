Crooks Imago

Ai Mondiali in vasca corta di Budapest continuano a cadere record del mondo.

Nelle qualificazioni di sabato mattina il rappresentante delle Isole Cayman Jordan Crooks ha migliorato il primato sui 50m stile libero nuotando in 20"08.

Avrebbe fatto parte della stessa batteria anche Noè Ponti, che ha però come previsto rinunciato per concentrarsi sulla finale dei 100m delfino.

Nulla da fare per Marius Toscan nei 400m misti, con l’elvetico che ha ottenuto il 18o crono in 4'10"39, e per Louis Droupy nei 50m rana, nuotati in 27'52», sinonimo di record personale ma valsogli solo il 48esimo posto.