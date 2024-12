Un bancomat distrutto (immagine d'archivio). Keystone

Esplosioni e furti di bancomat in Svizzera toccano livelli record nel 2024, con 25 casi confermati e un totale di 44 attacchi. Fedpol e MPC intensificano le indagini, mentre crescono le discussioni sulle misure di prevenzione.

Quest'anno il numero di bancomat fatti esplodere in Svizzera è più alto che mai: secondo l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) fino a metà dicembre i casi sono stati 25. Questa cifra non comprende i due tentativi falliti di far saltare in aria distributori di banconote a Langnau (BE) in maggio e a Wynigen (BE) a novembre. L'anno precedente i ladri avevano attaccato 22 bancomat, ma in undici casi avevano fallito.

Complessivamente, il numero totale di furti ai bancomat - anche senza l'uso di esplosivi - è salito quest'anno a 44, contro i 32 dell'anno precedente. Il picco era stato registrato nel periodo a ridosso della pandemia: nel 2022 erano stati contati in totale 57 attacchi, 49 nel 2021, 44 nel 2020 e ben 56 nel 2019. I sistemi adottati dai ladri sono vari: gas, manipolazioni elettriche o attrezzi da scasso oltre all'esplosivo.

Quando vengono utilizzati esplosivi le indagini vengono affidate al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Quello dei furti ai bancomat è un fenomeno internazionale che interessa tutta l'Europa, ha detto la Procura federale all'agenzia Keystone-ATS: gli autori operano sovente al di fuori dei confini cantonali e nazionali.

Episodi collegati

Le scene dei crimini presentano regolarmente un quadro di grande distruzione, indizio di un alto livello di energia criminale da parte degli autori, ha sottolineato l'MPC. Il potenziale danno causato dalla forza delle esplosioni è molto alto, sia per gli autori che per i passanti.

L'MPC si sta attualmente occupando di circa 100 casi: si stanno delineando collegamenti tra i vari episodi. Si tratta di inchieste penali che richiedono molto tempo anche perché è sovente necessario richiedere assistenza internazionale.

Proprio venerdì gli inquirenti sono riusciti a fermare quattro presunti assalitori di bancomat, arrestati in una stazione di servizio autostradale nel cantone di Lucerna.

La prevenzione dei Paesi Bassi

Nella lotta contro questo fenomeno, a metà dicembre più di 60 rappresentanti di banche, forze di polizia, dogane e istituti forensi si sono incontrati per discutere le possibili misure di sicurezza dei bancomat e la loro efficacia, ha indicato Fedpol. L'Ufficio federale fornisce consulenze agli interessati e formula raccomandazioni, ma le banche devono decidere autonomamente quali misure attuare.

Le raccomandazioni includono il ritiro dalla circolazione dei bancomat indipendenti in luoghi ad alto rischio, il riempimento con un minor quantitativo di banconote, l'impiego di cartucce di inchiostro o colla per rendere inutilizzabile il denaro dopo un attacco o la riduzione degli orari di apertura dei bancomat.

L'esempio dei Paesi Bassi dimostra che le misure preventive possono essere efficaci nella lotta contro i rapinatori: il numero di attacchi ai bancomat è stato ridotto al minimo grazie alla stretta collaborazione tra l'Associazione dei banchieri e le autorità di polizia.