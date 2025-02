«Mentalement, j'étais mort»

Peur et trauma : quand la chute laisse des cicatrices invisibles

La chute et puis la peur qui, parfois, ne les quitte plus: dans les sports à risque comme le ski ou le cyclisme, les accidents laissent des entailles profondes dans les corps mais aussi les âmes. Et certains athlètes ne s'en relèvent jamais.