Exposition

Le CACY à Yverdon invite à une relecture des années 80

La nouvelle exposition du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) invite le public à une relecture des années 1980, «une époque ambivalente aujourd'hui souvent fantasmée». A partir d'une perspective critique et d'une interprétation de cette période, onze artistes de différentes générations livrent leurs réflexions esthétiques, sociétales et politiques. A voir dès dimanche et jusqu'au 22 décembre.