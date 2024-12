Le Théâtre Sévelin 36 est l'un des douze lieux à accueillir la 28ème édition du festival Les Urbaines ATS

Le festival Les Urbaines, dédié aux expérimentations artistiques, revient du 6 au 8 décembre pour sa 28e édition. Quelque 50 «propositions artistiques» – performances, live, dj sets, installations, oeuvres plastiques ou encore vidéos – seront présentées dans 12 lieux de Lausanne, Chavannes et Renens.

«Reconnu pour sa capacité à capter les courants esthétiques émergents, le festival présente une diversité de sensibilités et de démarches singulières dans les domaines sonores, performatifs et visuels», écrivent les organisateurs. L'événement se veut «une invitation à la mutation des sensibilités et à la dissidence des subjectivités».

L'entrée au festival est gratuite et ouverte à tous les publics, précisent les organisateurs de cette édition 2024, marquée par un nouveau binôme à sa direction. Yasemin Imre a en effet rejoint Samuel Antoine à la tête de l'événement.

Drag limaces et orchestre de crayons

Cinq ateliers seront proposés par des artistes aux visiteurs désireux de s'impliquer plus activement. Au menu, une «introduction créative à l'art de l'avant-drag» où les participants seront invités à aller au-delà du «drag binaire (c'est-à-dire drag kings et queens)» pour voyager «vers ses intermédiaires (drag limace, drag plante, drag putois ou drag punk)».

Un atelier d'écriture orale est également au programme, tout comme un atelier consacré à l'exploration du «potentiel somatique et performatif de la physicalité du zombie». Les 5-10 ans pourront quant à eux s'essayer à dessiner la musique avant de s'assembler en un «orchestre de crayons».

Cette année, le Festival se déroulera dans six lieux supplémentaires. Les expositions à l'Espace Arlaud et à la maison Pyxis (ancien mudac) se poursuivront en outre jusqu'au dimanche 15 décembre, «pour prolonger cette immersion».

