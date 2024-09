«Mariés au premier regard»

«Les femmes ont peur des mecs qui peuvent renvoyer l’image que j’envoie»

Les jours passent et les petits couples formés dans «Mariés au premier regard» apprennent à se découvrir. Pour le meilleur… et pour le pire ! Que s’est-il passé dans l’épisode diffusé hier soir sur M6 ? On vous dit tout !