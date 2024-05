Les jours passent et les petits couples formés dans «Mariés au premier regard» apprennent à se découvrir. Pour le meilleur… et pour le pire ! Que s’est-il passé dans l’épisode diffusé hier soir sur M6 ? On vous dit tout !

Le couple de Marie et Jérémy n'a pas laissé les téléspectateurs insensibles. Le jeune marié s'est attiré les foudres des internautes en commettant une première erreur lors du voyage en avion qui emmenait les amoureux au Maroc. M6

Elvire Küenzi Barman Nicolas

Nous avons à peine frémi hier soir devant l’épisode de « Mariés au premier regard ». Ce qui m’a le plus amusée finalement ? Les commentaires de mon copain assis à côté de moi pendant que je prenais des notes devant l’émission !

Tandis qu’Ophélie et Loïc ont tenté désespérément de créer un lien en faisant du karting (les petits foufous), Romain s’est retrouvé tétanisé devant l’autel et le couple Marie-Jérémy a fait des vagues.

«Je me disais que sexuellement, ça pouvait aussi bien se passer»

Marie et Jérémy sont sur un petit nuage depuis leur mariage et s’envolent pour le Maroc afin de profiter de leur voyage de noces.

Mais le jeune homme commet un premier impair en laissant sa belle en classe économique tandis qu’il est surclassé en business. « C’est d’une muflerie sans nom » dira mon copain et… tous les téléspectateurs ne pourront qu’acquiescer.

Gros « red flag » réagiront même certains internautes sur les réseaux sociaux, choqués par l’attitude du jeune homme. Pourtant, tout amoureuse, Marie laisse couler sans piper mot et se rapproche de son mari-tout-neuf jusqu’à franchir une nouvelle étape.

« Avec Jérémy, à tous les niveaux c’est trop bien, il n’y a rien qui ne va pas. Je me disais que sexuellement, ça pouvait aussi bien se passer et oui il se trouve que ça matche parfaitement bien, donc là aussi c’est parfait » confie la jeune femme qui évoque pourtant sa petite voix intérieure qui la met en garde. Et si c’était trop beau pour être vrai (« tu vas te faire pigeonner, c’est clair et net » grince le chéri dans le canapé) ?

«Elles (les femmes) ont peur des mecs qui peuvent renvoyer l’image que j’envoie»

Du côté de l’époux tatoué des pieds à la tête, ce n’est pas l’humilité qui l’étouffe. Quand sa femme lui demande pourquoi il est célibataire malgré ses nombreux atouts, il répond : « Je donne peut-être une image de quelqu’un que je ne suis pas. On peut me voir comme un homme à femmes, parce que je pense que je peux plaire et du coup ce n’est pas simple de se sortir de ça. C’est une bénédiction comme une malédiction. Elles (les femmes) ont peur des mecs qui peuvent renvoyer l’image que j’envoie ». Ce n’est pas nous qui allons dire le contraire…

Tandis qu’ils se font papouilles sur papouilles, les amoureux n’hésitent pas à se confier sur leur passé et leurs anciennes histoires sentimentales. Gilbert, l’expert, reproche à Marie de mettre trop de pression sur le pauvre Jérémy en lui confiant ses mauvaises expériences et les craintes qu’elles ont générées chez elle. Pourtant, ce n’est pas cet aspect-là qui a fait peur à l’homme.

Alors que Marie lui avoue qu’elle a eu un coup de foudre pour lui, tout bascule.

« Elle a dit un mot qui était fort. Je trouve ça trop extrême. Ça m'a fait peur quand elle a dit ça. Je me suis dit qu'elle ressentait peut-être beaucoup plus de choses que moi alors que j'avais l'impression qu'on était, à la base, sur la même longueur d'onde… ». Arriveront-ils à dépasser leurs premiers doutes?

Un couple se dira « non » devant l’autel !

Quoiqu’il en soit, l’épisode de lundi prochain s’annonce riche en émotions. Comme la voix off l’a annoncé, un couple se dira « non » devant l’autel…