Etude

Les coûts évités grâce aux bienfaits du sport sont sous-estimés

Une meilleure santé physique et mentale, une réussite scolaire améliorée et moins d'absentéisme: les coûts évités par la pratique sportive et l'activité physique sont sous-estimés et s'élèvent entre 194 et 254 milliards d'euros (entre 7,3% et 9,6% du PIB), selon une étude publiée lundi par les partenaires sociaux du sport.