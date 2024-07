Les fans de La chronique des Bridgerton devront se montrer patients avant de découvrir la quatrième saison de la série, dont la troisième est sortie plus tôt cette année. Les créateurs du show ont néanmoins offert un aperçu de l'intrigue principale des prochains épisodes.

Les créateurs de la série à succès de Netflix ont en effet confirmé que les aventures romantiques de Benedict Bridgerton seraient au cœur de l'intrigue. Covermedia

Covermedia

La quatrième saison de Bridgerton, très attendue, se concentrera sur l'un des personnages masculins.

Les créateurs de la série à succès de Netflix ont en effet confirmé que les aventures romantiques de Benedict Bridgerton seraient au cœur de l'intrigue.

« Il a été porté à l'attention de l'auteur qu'il est peut-être temps de démasquer le nouveau prétendant au mariage...», peut-on lire depuis le 23 juillet sur le compte officiel de la série sur X. « L'histoire de Benedict Bridgerton arrivera la saison prochaine.»

Le message est accompagné d'une courte vidéo montrant Luke Thompson dans le rôle de Benedict, au moment où il est accueilli sur le « marché du mariage». La vidéo montre également l'acteur de 36 ans, qui se voit offrir un costume, dans les coulisses de la série. D'un air confus, Luke Thomson répond qu'il a déjà un costume pour la soirée. Une personne hors champ lui rétorque alors: « Oh non, ce n'est pas pour ce soir. C'est pour le bal masqué».

La showrunneuse Jess Brownell a prévenu les fans que la quatrième saison ne serait pas disponible tout de suite en streaming. « Nous nous efforçons de diffuser les saisons plus rapidement, mais il faut huit mois pour les filmer, puis il faut les monter et les doubler dans toutes les langues», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter en juin. « Et l'écriture prend également beaucoup de temps, donc nous prenons une période de deux ans, nous essayons d'accélérer, mais nous nous situons dans cette fourchette.»

La première saison de La chronique des Bridgerton a été diffusée en 2020, la deuxième en 2022 et la troisième en deux parties au début de cette année.

Covermedia