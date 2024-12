Lady Gaga a trouvé le bonheur auprès de l'homme d'affaires Michael Polansky. La chanteuse et actrice américaine s'est réjouie dans un entretien avec Rolling Stone du geste «romantique» de son bien-aimé quelques mois auparavant.

Lady Gaga a trouvé le bonheur auprès de l'homme d'affaires Michael Polansky.

Lady Gaga a révélé qu'elle avait été stupéfaite par l'extravagant geste de son fiancé pour la Saint-Valentin. La chanteuse Bad Romance fréquente Michael Polansky depuis 2019. Le couple est fiancé depuis avril 2024.

Comme l'entrepreneur a une valeur nette déclarée de 600 millions de dollars (568 millions d'euros), il est en mesure de faire beaucoup pour impressionner la chanteuse. Et c'est ce qu'il a fait à une date très spéciale!

«Pour la Saint-Valentin, il a dit: «J'ai une surprise pour toi»», s'est souvenue la chanteuse de 38 ans lors d'un entretien avec le magazine Rolling Stone. « Il a transformé son bureau en studio de musique. Je veux dire, c'est plutôt romantique!»

La star a également révélé comment son futur mari lui redonnait confiance en elle. «Chaque jour où je travaillais, Michael me disait: «Fais ce pour quoi tu es née. Et fais-le avec toutes les cellules de ton corps, amuse-toi et sois confiante dans ta musique»», a-t-elle partagé.

Michael Polansky a lui-même plongé dans le monde de la musique et a même participé à l'écriture du dernier single de Lady Gaga, Disease. Le titre, sorti en octobre, est le premier extrait du septième album studio à venir de l'interprète de Poker Face, mais il n'a atteint que la septième place au Royaume-Uni et la vingt-septième aux États-Unis.

