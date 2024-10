Vreni Brun (85 ans) utilise les médias numériques au quotidien. En collaboration avec Marcel Curien, formateur et expert en médias, elle donne des conseils aux seniors. Swisscom

Un exemple à suivre: la comédienne Vreni Brun nous éclaire sur les pièges à éviter en ligne. Elle utilise elle-même quotidiennement Facebook, TikTok et compagnie.

Vreni Brun, quels sont les appareils numériques que vous utilisez?

J’utilise rarement ma tablette, et mon ordinateur uniquement lorsque j’ai besoin d’imprimer quelque chose. Mais je suis souvent sur mon portable et j’achète régulièrement le dernier iPhone pour rester à la page.

À quelle fréquence utilisez-vous les médias numériques?

Tous les jours, voire plusieurs fois par jour si j’ai le temps. En tant qu’actrice, je suis souvent engagée pour faire de la publicité. Dès que les vidéos sont en ligne, je veux voir quelles sont les réactions. Si je me vois dans une publicité ou sur une affiche, je prends une photo et la publie sur mon profil.

Votre application préférée?

WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok: j’aime y poster des reels et des photos. Et, comme tout le monde, j’aime bien sûr l’application météo, avec son radar des précipitations et ses prévisions.

«Je me connecte tous les jours. Je fais attention à mes données, je choisis des mots de passe forts et je me méfie des demandes d’amis.» Vreni Brun actrice (85)

Avez-vous toujours été aussi ouverte aux nouvelles technologies?

Tout à fait, oui. Lorsque j’ai terminé mon apprentissage de commerce, nous travaillions avec des machines à écrire ou en utilisant la sténographie. Je travaillais dans l’administration fédérale et j’ai reçu un ordinateur, une machine énorme! Cela m’a tout de suite plu et j’ai suivi des cours et des formations continues à ce sujet. Plus tard, l’arrivée de la souris a été un autre événement marquant. J’ai acheté mon premier ordinateur portable juste avant de prendre ma retraite.

En tant qu’actrice, vous participez à la nouvelle vidéo de Swisscom, qui aborde la question de l’utilisation des médias numériques. Quels avantages ces derniers vous apportent-ils personnellement?

En tant qu’actrice, je me déplace souvent en transports en commun. En chemin, je consulte l’application des CFF pour voir si nous arriverons à l’heure et sur quelle voie se trouve ma correspondance. J’aurais du mal à y renoncer. En fait, la numérisation ne m’apporte que des avantages.

Quels avantages voyez-vous pour les personnes âgées?

Nous pouvons rester en contact avec nos amis et notre famille sans quitter la maison. Pour moi, ce n’est pas très important, mais pour les personnes âgées dont les enfants ou petits-enfants vivent à l’étranger, les retrouvailles par appels vidéo sont précieuses.

Il existe cependant également des risques sur Internet, comme les escroqueries, le phishing ou la cybercriminalité. Avez-vous des conseils à donner aux personnes âgées pour qu’elles puissent se protéger?

J’utilise des mots de passe forts pour mes connexions, donc pas vreni1234, par exemple. Ce sont souvent de toutes petites choses qui ont un grand impact. Il s’agit notamment de verrouiller son téléphone portable ou sa tablette dès qu’on les pose, afin que personne d’autre ne puisse les utiliser. Pour être honnête, je ne le fais que depuis que l’expert de Swisscom Marcel Curien a attiré mon attention sur ce point lors du tournage de la vidéo. Moi aussi, je continue d’apprendre…

En parlant d’apprendre, utilisez-vous la plateforme d’apprentissage Swisscom Campus pour vous informer?

Oui, j’aime lire les guides et mettre les conseils en pratique, par exemple ceux sur l’intelligence artificielle. Les personnes qui se sentent peu sûres d’elles doivent demander de l’aide. Voilà la clé.

Comment gérez-vous vous-même ces risques?

Il y a quelques jours, j’ai reçu un message sur mon portable: «Chère maman, j’ai eu un accident…». J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’un spam. Si je ne connais pas l’expéditeur, je suis particulièrement vigilante.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir?

Qu’il ne devienne pas plus dangereux de surfer sur Internet. Je reçois constamment des spams, soi-disant de mes banques et de mes caisses maladie. Sur les réseaux sociaux, des hommes me contactent en se faisant passer pour des veufs aisés.

Vous n’allez pas tomber dans le panneau?

Bien sûr que non. Et je rappelle régulièrement à mes amies de ne pas cliquer sur les liens dans les e-mails, car cela pourrait être du spam. Même si dans mon cercle d’amis, beaucoup n’utilisent leur téléphone portable que pour téléphoner. Je pense qu’il est important que les jeunes discutent de ce genre de choses avec les personnes âgées. Il faut sensibiliser les gens, surtout les plus âgés qui ne sont pas encore bien informés.

