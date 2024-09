Grâce aux programmes de génération d’images basés sur l’IA, tout le monde peut créer une image, même sans être graphiste professionnel. IA, généré avec Adobe Firefly

Aide au quotidien, l’intelligence artificielle crée aussi des contenus visuels rapidement et en toute simplicité. Les modèles de génération d’images présentés ici te permettent de transformer tes idées en images en un rien de temps.

Le fait que l’intelligence artificielle (IA) puisse, en tant que programme d’images, nous aider à créer des contenus visuels n’est de loin pas connu de tous. Les générateurs d’images IA constituent une aide précieuse au quotidien. Ils savent générer des images et des illustrations ou les modifier, sans oublier les effets rigolos qui en résultent.

L’IA: une auxiliaire aux multiples qualités

Les intelligences artificielles peuvent générer des images ou des logos et retravailler des dessins. Si l’on souhaite créer un nouveau logo pour son association ou une carte d’invitation, on peut simplement se tourner vers un programme de génération d’images.

Plusieurs de ces programmes sont capables de conférer le style souhaité à une esquisse ou de réarranger certaines zones d’une photo. Il suffit de leur donner une instruction – ce qu’on appelle un prompt – pour que le fond gris de ton portrait de famille devienne un coucher de soleil.

Fonctionnement des IA d’images

Les modèles de génération d’images créent ces dernières pixel par pixel en se basant sur du texte. Pour ce faire, ils s’appuient sur le prompt qui leur est donné. Le prompt correspond à ce qui est saisi dans le champ de texte.

Les personnes intéressées par l’IA ont le choix entre différents programmes comme Midjourney, Dall-E, Adobe Firefly ou encore Stable Diffusion. Pour que l’illustration figurant sur ta carte d’anniversaire corresponde à tes attentes, le prompt doit être le plus précis possible.

Le prompt adéquat pour la création d’images

Un bon prompt donne des directives sur le contenu concret de l’image, son style visuel (couleurs, technique) ou son atmosphère.

«Afin d’obtenir un résultat satisfaisant, il faut éviter les mots de remplissage inutiles et donner des instructions aussi concrètes que possible. Il peut être utile d’indiquer des références photographiques et artistiques» Marcel Curien Expert et coach en médias chez Swisscom

Dans le cas d’une carte d’anniversaire, le prompt pourrait être: «génère une image dans le style impressionniste qui montre une coccinelle peignant un tableau sur une table, avec des couleurs chaudes.» Voici le résultat:

Écrire une idée, cliquer sur «Enter», et recevoir en quelques secondes une image pondue par le programme de génération d’images. IA, généré avec Adobe Firefly

Certaines IA fonctionnent en français, tandis que pour d’autres, les indications doivent être données en anglais. Intégrer des termes spécifiques aux arts visuels à ses prompts peut également se révéler utile. L’IA est entraînée avec ces termes et les utilise pour générer une image dans le style souhaité. Par exemple: esthétique pop art, grande profondeur de champ, palette de couleurs aux tons chauds.

Voici les générateurs d’images IA les plus connus Midjourney se distingue par des résultats de grande qualité obtenus avec des prompts simples.

Dall-E , développé par OpenAI, est intégré à ChatGPT Plus et se prête particulièrement bien aux illustrations contenant du texte, par exemple sous forme de bulles.

Adobe Firefly génère des images très réalistes, mais fait preuve de lacunes dans la création de visages humains.

Stable Diffusion est le plus flexible de tous les modèles de génération d’images, ce qui le rend très apprécié des professionnels. Montre plus