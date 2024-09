Les générateurs de texte avec IA sont des outils fascinants qui nous épargnent beaucoup de travail au quotidien. Mais comment l’intelligence artificielle fonctionne-t-elle?

Vous connaissez sans doute cette situation: vous devez terminer votre candidature pour ce soir, mais vous manquez de temps ou vous retrouvez avec le syndrome de la page blanche.

Les jours où notre énergie créative est en vacances, les générateurs de texte peuvent se révéler d’une grande aide.

L’IA fournit une aide à l’écriture en produisant automatiquement des textes, en suggérant des formulations ou en complétant des phrases entières. Si vous êtes à court d’idées pour un poème, par exemple, vous pouvez «prompter», c’est-à-dire saisir une commande dans le champ de texte de l’IA. Par exemple: «Écris-moi un poème d’amour.»

Marcel Curien, responsable des compétences médias chez Swisscom, explique ce qui se cache derrière notre poème d’amour généré par l’IA:

«Les générateurs de texte dotés d’IA sont basés sur des algorithmes et analysent de grandes quantités de données afin d’identifier des modèles et des tendances»

Sur la base des informations recueillies, l’IA crée, analyse et améliore des textes de manière autonome. Les programmes d’IA sont formés pour créer différents types de textes, comme des articles, des histoires, des descriptions de produits – ou même des poèmes.

Pour trouver une réponse rapide à une question du quotidien, il suffit de la saisir dans la fenêtre de chat pour obtenir une réponse générée par l’IA. La longueur et les caractéristiques de la réponse peuvent être déterminées dans l’invite.

En effet, si le poème généré par l’IA est trop général, les caractéristiques de la réponse peuvent être déterminées plus précisément. Si vous souhaitez vérifier que votre poème ne comporte pas d’erreurs ou si vous avez besoin du résumé d’un recueil de poèmes, vous pouvez également confier cette tâche à l’IA.

L’intelligence artificielle développe à la vitesse de l’éclair des idées nouvelles et créatives pour toutes sortes de formats de texte. Si vous êtes à court d’idées, des programmes comme ChatGPT ou Gemini peuvent vous venir en aide.

Pour retravailler ou traduire des documents et des fichiers, il suffit de les faire glisser dans la fenêtre du chat. Chez certains fournisseurs, cela peut se faire directement dans le navigateur, mais d’autres nécessitent des extensions, comme ChatGPT file uploader. Les versions gratuites offrant des fonctionnalités limitées, les utilisateurs fréquents ont tout intérêt à prendre un abonnement, comme ChatGPT plus.

Les générateurs de texte produisent beaucoup d’idées en peu de temps. Pour obtenir de bons résultats, il est conseillé de développer soi-même par la suite les idées fournies.

Ceux qui utilisent des programmes basés sur l’IA devraient, par sécurité, vérifier le résultat à l’aide d’une autre source. En effet, si l’IA ne trouve pas de réponse à une question donnée, il se peut qu’elle invente simplement une réponse.

Si vous avez des questions sur l’intelligence artificielle, vous trouverez de nombreuses réponses sur le Swisscom Campus, ainsi que des webinaires en ligne sur l’intelligence artificielle et d’autres thèmes liés au numérique.

En matière d’IA, il vaut toujours la peine d’essayer. «Des conseils sur la protection des données ou sur la rédaction d’invites permettent d’obtenir des résultats plus précis et de se protéger», explique Marcel Curien.

Cet article a été rédigé en coopération avec Swisscom

