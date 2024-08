Lors des vacances d’été, de nombreux parents se demandent si le retour à l’école est le bon moment pour que leur progéniture reçoive son premier portable. Dans cet article, nous vous donnons les clés pour prendre une décision.

Les personnes qui souhaitent offrir un premier mobile à leur enfant pour la rentrée scolaire doivent veiller à bien l'accompagner lorsqu'il utilise les médias.

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel À la rentrée, de nombreux parents se demandent s’il n’est pas temps d’acheter un premier smartphone à leur enfant pour que celui-ci soit joignable sur le chemin de l’école.

L’accompagnement des parents est essentiel pour que leur enfant apprenne à utiliser les médias de manière responsable.

Les vacances d’été se terminent bientôt et la rentrée arrive à grands pas. Dans la cour de récréation, les écolières et écoliers se regroupent pour se raconter leurs vacances et, pour certains, pour montrer leur tout premier smartphone aux autres.

De nombreux parents se demandent si l’enfant est prêt à avoir son premier smartphone afin qu’il soit joignable sur le chemin de l’école ou lors de ses activités extrascolaires. La question se pose pour les enfants qui vont à l’école seuls pour la première fois, qui changent d’établissement et, après un certain âge, pour tous ceux qui n’ont pas encore de portable personnel. Pour prendre une décision, les parents peuvent suivre quelques conseils.

Le bon moment

Le moment à partir duquel un enfant est prêt à endosser la responsabilité d’un smartphone dépend de chacun. L’étude MIKE de 2019 indique qu’en moyenne, en Suisse, les enfants reçoivent leur premier smartphone à neuf ans et onze mois.

Toutefois, chaque enfant est différent et définir un âge limite strict est peu utile. Plus que l’âge, c’est la maturité de l’enfant qui importe. Pour savoir si votre enfant est prêt à avoir son propre smartphone, avec les avantages et les risques que cela comporte, les check-lists et guides sont de précieux alliés.

Apprendre à utiliser les médias numériques

Plus l’enfant se responsabilise lorsqu’il utilise son premier smartphone, mieux c’est. Pour cela, il est nécessaire que les parents l’accompagnent et lui fassent confiance.

Avant d’acheter un portable, il est important que l’enfant soit informé des différentes fonctions de l’appareil et qu’il sache comment identifier les dangers et se protéger contre les arnaques et l’utilisation abusive des données.

Les parents apprennent à leurs enfants à surfer sur Internet en toute sécurité, quelles informations ils peuvent partager et comment ils peuvent réagir aux contenus susceptibles de leur nuire. À cet égard, il est important de parler ensemble des risques tels que le cyberharcèlement.

Les parents doivent vérifier que l’enfant crée son mot de passe personnel, qu’il le modifie régulièrement et qu’il respecte les règles d’utilisation établies.

Utilisation des médias: accompagner plutôt qu’interdire

Les enfants sont inventifs lorsqu’il s’agit de contourner les règles et les interdits. La motivation et l’accompagnement aident l’enfant à se responsabiliser pour utiliser son nouveau smartphone de manière raisonnée.

Les règles en matière de pauses, lors desquelles le smartphone reste éteint, doivent être établies en famille. Il est important que les parents les respectent également et que le portable soit par exemple mis de côté lors des repas.

Préparation optimale pour la rentrée

Lors du retour en classe, il est essentiel que les enfants apprennent à évaluer si le temps qu’ils passent devant leurs écrans est raisonnable et quand il est l’heure de faire leurs devoirs. Cela n’est pas toujours simple, car les contenus numériques détournent des autres activités et engendrent parfois de la dépendance.

En observant attentivement l’utilisation du portable de leur enfant et en abordant les risques, les parents soutiennent activement celui-ci. Un suivi étroit permet d’évaluer à partir de quel âge et pour quelles activités des aides techniques sont judicieuses.

Grâce au contrôle parental pour «Apple» ou Android, les parents peuvent par exemple mettre en place des temps d’écran et des restrictions de contenus. Un bon accompagnement est particulièrement important pour que son enfant se tourne vers un parent en cas de doute.

Mon enfant est-il prêt pour son premier portable? L’enfant a-t-il déjà de l’expérience avec Internet et les appareils électroniques?

Connaît-il les fonctions d’un smartphone?

Sait-il que certaines applications sont payantes et qu’elles peuvent entraîner des achats intégrés?

Fait-il la distinction entre la publicité et les autres contenus?

Sait-il mettre en place et modifier un mot de passe?

Comprend-il ce que sont les données privées?

Est-il informé des dangers tels que l’utilisation abusive de données et le cyberharcèlement?

Sait-il qu’en cas de doute ou lorsqu’il tombe sur des contenus susceptibles de lui nuire, il doit se tourner vers ses parents ou une personne de confiance?

