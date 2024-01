Le contrôle parental permet aux parents de réduire facilement le temps d’écran de leurs enfants et de les protéger contre les contenus inappropriés. Pexels, Jessica Lewis

Chats louches, contenus pornographiques ou achats en ligne coûteux: pour protéger les enfants dans le monde numérique, l’accompagnement des parents est essentiel. Voici les applications et paramètres de sécurité à connaître.

Pour ce faire, il est possible de réduire le temps d’écran et d’autoriser/restreindre certains contenus.

Des applications et des réglages permettent de protéger les mineurs. Montre plus

Les médias numériques font partie du quotidien des enfants, au plus tard à leur entrée à l’école. Le soutien des parents est donc nécessaire pour apprendre à bien utiliser ces outils.

Il existe des moyens efficaces pour que la présence des enfants en ligne soit sécurisée. Grâce à des paramètres et à des applications, les parents peuvent en effet gérer la consommation médiatique de leur progéniture en fonction de l’âge.

iPhone: définir un temps d’écran

Les parents peuvent définir des règles de consommation grâce aux réglages de l’iPhone: temps d’arrêt, limites d’app et restrictions de communication.

Android: une app pour la famille

«Family Link» est une application proposée par Google pour protéger les enfants. Elle permet de limiter les contenus, les achats et les applications.

Rien ne remplace l’accompagnement des parents

Ces outils techniques sont conçus pour protéger les enfants en âge d’aller à l’école primaire. Les réglages réduisent la probabilité que des mineurs tombent involontairement sur des contenus érotiques, pornographiques ou violents.

L’accompagnement des parents est bien plus important que les interdictions et les limitations. Ou, comme le dit Marcel Curien, formateur et spécialiste des médias: «Chaque enfant est différent. Il revient aux parents d’accompagner ses premiers pas dans le monde numérique lorsqu’il est en possession de son propre smartphone».

Vous trouverez des conseils pour une utilisation des médias conforme à l’âge sur le Swisscom Campus.