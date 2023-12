Les enfants imitent le comportement de leurs parents. Cela s’applique également à leur façon d’utiliser leur téléphone portable. Les parents font donc office de modèles décisifs en matière de développement des compétences médias. Pixabay, Surprising_Shots

Le téléphone portable peut être un grand motif de dispute entre enfants et parents. Ces conseils aident à bannir le stress du portable de chez soi. Pour ce faire, définir des règles claires joue un rôle aussi essentiel que de donner le bon exemple.

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Les familles doivent édicter des règles concernant la gestion du téléphone portable et des médias numériques.

Ces huit conseils aident les parents à ne pas s’énerver face à l’utilisation des médias de leurs enfants.

Les parents font figure de modèles et sont importants pour le développement des compétences médias. Montre plus

Les parents fixent souvent des règles claires qui déterminent quand, où et comment leurs enfants peuvent jouer, regarder la télévision ou utiliser leur smartphone. Mais en toute honnêteté, suivent-ils aussi leurs propres règles? Et donnent-ils le bon exemple en ce qui concerne l’utilisation des smartphones?

Les adultes sont eux aussi très souvent sur leur téléphone portable au quotidien. D’abord pour enregistrer la liste des courses, envoyer une photo à leur partenaire ou jeter un œil à leurs e-mails. Ensuite pour regarder la météo dans l’application avant de sortir, et encore vite ça, et ça... Le smartphone est devenu un incontournable de la vie familiale.

Face à cette omniprésence du smartphone, il n’est donc pas étonnant qu’il cause fréquemment des disputes dans la famille. Ces conseils aident à gérer les médias numériques de manière plus détendue.

1. Demander conseil aux enfants

Les enfants auront tendance à mieux accepter les règles concernant le téléphone portable s’ils participent à leur création. Parents comme enfants peuvent alors exprimer ce qui est important pour eux. Implique tes enfants dans la recherche de solutions. Tu verras à quel point ils peuvent faire preuve de créativité pour servir leur cause.

2. Définir un temps d’écran

Il n’existe pas de directive universelle en ce qui concerne le temps d’écran. On peut toutefois se baser sur une règle toute simple: 10 minutes au maximum par jour et par année d’âge pour les enfants à partir de 10 ans. Un enfant de cet âge aurait donc droit à 10 heures par semaine au plus. Mais ce qui est bon pour l’enfant varie d’un cas à l’autre.

3. Prévoir du temps hors ligne et des activités physiques

Les enfants ont besoin de beaucoup se dépenser. On recommande au moins 60 minutes d’activité d’intensité modérée par jour, comme la danse, la nage et la marche. Le temps d’écran ne devrait pas prendre le pas sur l’activité physique. Il est bénéfique pour tout le monde de sortir et de bouger ensemble après avoir passé un moment devant l’écran.

4. Élaborer un contrat d’utilisation des médias

Le contrat d’utilisation des médias définit par écrit les règles qui s’appliquent au sein de la famille. Pour que le contrat soit respecté, il faut que les enfants les connaissent bien. Plus les choses sont simples et claires, moins les discussions seront nombreuses.

5. Passer en mode hors ligne pour un sommeil réparateur

À l’époque, on lisait des livres en cachette sous les draps avec une lampe de poche. Aujourd’hui, ce sont les tablettes et les smartphones qui retardent le sommeil et le mode Avion qui est désactivé en secret. Il est donc judicieux d’éteindre complètement le WLAN durant toute la nuit.

6. Donner le bon exemple

Les règles s’appliquent bien sûr aux enfants. Cependant, il est tout aussi important que les adultes montrent l’exemple.

«Les enfants ne font pas ce que nous leur disons, mais ce que nous faisons.» Jesper Juul auteur et thérapeute familial

Les parents constituent des modèles importants pour leurs enfants. Ceux-ci observent très attentivement ce que papa et maman font sur leur téléphone portable. Il importe donc que les adultes le mettent sciemment de côté lorsqu’ils écoutent leurs enfants.

7. Prévoir des moments sans médias

La distraction est un bon moyen d’éviter les plaidoyers pour davantage de temps d’écran. Afin de montrer tout ce qu’il est possible de vivre ensemble hors ligne, il convient d’organiser une journée en famille ou une escapade sans médias.

8. Analyser et réagir

Combien de temps passes-tu en ligne par jour? La fonction «Temps d’écran» (iOS) ou «Bien-être numérique» (Android) indique que la réponse à cette question est souvent plus grande que ce que l’on croit. Il vaut donc la peine d’analyser autant son propre comportement que celui des enfants. Si un membre de la famille ne se sent pas à l’aise ou que des disputes éclatent régulièrement, il convient peut-être de modifier une règle ou d’en ajouter une nouvelle.

