Lorsque l’on possède un smartphone ou une tablette, on a parfois besoin d’un peu d’aide. C’est pourquoi Swisscom propose des cours sur place. Le coach Marcel Curien indique où les débutantes et débutants peuvent trouver secours auprès des pros.

Comment prendre et modifier des photos ainsi que surfer en toute sécurité sur Internet: Swisscom propose des cours pour utiliser les smartphones et tablettes de manière sûre. Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Swisscom propose des cours pour utiliser les smartphones et tablettes de manière sûre.

Les cours ont lieu dans plusieurs villes, sur place comme en ligne.

Pour régler les problèmes courants, des vidéos en ligne gratuites peuvent être consultées. Montre plus

Les distributeurs de billets se raréfient, le paiement sans espèces fait plus que jamais partie du paysage et le smartphone est devenu un compagnon indispensable dans la vie de tous les jours. Il est donc important de savoir utiliser les médias numériques, peu importe sa classe sociale.

Dans le cadre de son engagement de durabilité sociale, Swisscom promeut les compétences dans l’usage des nouveaux médias. Pour ce faire, l’entreprise transmet des connaissances sous forme de cours, de vidéos et d’instructions visant à améliorer l’utilisation des médias numériques dans tous les domaines de la vie.

S’inscrire à un cours, poser des questions

Swisscom propose des cours sur place sur divers sites dans les villes de Saint-Gall, Zurich, Lausanne et Locarno, notamment. Ceux-ci permettent aux participantes et participants d’apprendre des pros, qui leur montrent comment se servir de leur smartphone ou tablette de manière encore plus optimale au quotidien.

Marcel Curien, expert et coach chez Swisscom, recommande à toutes les personnes désirant en savoir plus sur leur smartphone ou tablette de s’inscrire à ces cours. Les responsables prennent en effet le temps de répondre aux questions individuelles.

«En ma qualité de formateur, mon rôle est d’accompagner les gens dans le monde numérique. Lors des cours, nous leur montrons ce qu’il a à leur offrir et attirons leur attention sur les potentiels risques.» Marcel Curien coach et expert

Les thèmes abordés dans les cours sont divers et variés: on peut y apprendre comment photographier et filmer avec un smartphone ou surfer en toute sécurité sur Internet. «Nous essayons de transmettre des connaissances pratiques aux personnes qui suivent les cours, afin qu’elles puissent mettre à profit les opportunités offertes par le monde numérique dans leur vie de tous les jours», déclare Marcel Curien. Les cours sont donnés par des expertes et experts, formatrices et formateurs différents.

Conseil: trois applications utiles

Le choix d’applications est gigantesque. Il existe des outils utiles pour tout et n’importe quoi. Voici trois recommandations:

Acheter des billets de transports publics 🚋 Il est possible d’acheter des billets de train, de bus et d’autres transports publics en quelques clics sur son smartphone. En Suisse, «Mobile CFF» compte parmi les applications les plus populaires. En plus d’acheter un billet, on peut y consulter l’horaire en temps réel ainsi que des informations sur la composition du train, c’est-à-dire quels wagons offrent de la place pour les vélos et où se trouve la voiture-familles. Montre plus

Prendre un ticket de parking 🚘 Le temps où les automobilistes remplissaient les horodateurs de pièces de monnaie est révolu. Aujourd’hui, les tickets de parking s’achètent très facilement au moyen d’applications. L’avantage: il n’est plus nécessaire de déterminer à l’avance combien de temps sa voiture restera parquée. En effet, en règle générale, on ne paie dans les applications que pour la durée de stationnement effective. Montre plus

Organiser les achats 🛒 Tout le monde boit du lait à la maison. Mais qui l’achète? Les applications de courses permettent de répartir la liste des achats entre les membres de la famille, avec son partenaire ou dans la colocation. Celui ou celle qui se charge d’acheter un produit le coche. Ainsi, tout le monde peut avoir une vue d’ensemble de ce qui est déjà réglé. Montre plus

Premiers secours

Lorsque l’on rencontre un petit problème, on trouve souvent la solution en ligne sur le Swisscom Campus: dans une série de brèves vidéos, des expertes et experts tels que Marcel Curien expliquent comment activer et désactiver son Combox, enregistrer de nouveaux contacts ou télécharger des applications, et bien plus encore.