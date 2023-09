L’alternative durable au tout dernier modèle: les smartphones d’occasion fonctionnent encore parfaitement, préservent les ressources et sont nettement moins chers. Pexels, Nerosable

Acheter un smartphone d’occasion, c’est faire un pas en faveur de l’environnement. Les appareils d’occasion sont bon marché et idéals pour toutes les personnes qui n’ont pas besoin du modèle dernier cri. Quelques aspects doivent toutefois être minutieusement vérifiés avant l’achat.

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Les portables d’occasion ménagent les ressources et le porte-monnaie.

Attention aux fraudes: comment reconnaître les offres douteuses.

Conseils pour trouver un smartphone de qualité à bon prix. Montre plus

Tu as décidé d’acheter un smartphone d’occasion? En Suisse, seule une personne sur dix achète un appareil de seconde main: tel est le constat de l’étude Comparis sur les smartphones réalisée en 2022. Le commerce des smartphones d’occasion a toutefois le vent en poupe et présente des avantages certains.

Les portables d’occasion sont moins chers que les modèles neufs. Voici quelques conseils qui te permettront de trouver un portable de qualité qui tiendra plusieurs années:

Batterie

Renseigne-toi sur la capacité de la batterie. Qui dit batterie faible dit durée d’utilisation limitée et charge fréquente.

Garantie et droit de retour

Mieux vaut opter pour un vendeur certifié qui propose une garantie ou un droit de retour. Tu pourras ainsi retourner le smartphone s’il ne fonctionne pas comme prévu ou présente des défauts.

Traces d’usure

Vérifie soigneusement le smartphone: attention aux bosses sur la coque et aux rayures sur l’écran. Les fissures et les déformations sont les signes typiques des appareils défectueux.

Le haut-parleur fonctionne-t-il ? Il vaut la peine de tester les appareils d'occasion et de choisir des vendeurs certifiés. Pexels, Eren Li

Fonctions

Teste le fonctionnement de l’écran tactile, de l’appareil photo, des haut-parleurs, du micro et des touches.

Modèle

Rappelle-toi que souvent, les fabricants ne prennent plus en charge les anciens modèles – ou plus pour très longtemps – et ne proposent pas de mises à jour pour les logiciels et le système d’exploitation.

Comparaison des prix

Étudie soigneusement les offres afin de t’assurer qu’on te propose un prix équitable. Compare les caractéristiques du produit, et notamment l’espace mémoire et l’appareil photo.

Accessoires

Tu as besoin de nouveaux accessoires tels qu’un câble de charge, des écouteurs, une coque ou un film de protection ? Tu peux peut-être réutiliser les accessoires de ton ancien appareil.

L’achat d’un smartphone à un particulier permet souvent d’obtenir un prix intéressant, et parfois des accessoires en plus. Principal inconvénient: l’appareil n’est pas garanti. Autre risque: le vendeur peut passer sous silence certains défauts.

Choisir des vendeurs sérieux

Plusieurs boutiques et opérateurs mobiles proposent des téléphones portables d’occasion. Ils vendent des appareils reconditionnés vérifiés selon des critères stricts. C’est notamment le cas de Refreshed, l’offre de seconde main de Swisscom.

Chez le revendeur, tu peux regarder tranquillement le portable. Un reçu t’est remis lors de l’achat. Certains fournisseurs accordent une garantie et offrent la possibilité de ramener l’appareil dans un certain délai.

Le choix en matière de smartphones d’occasion est vaste. Il en va de même pour la qualité et les différences de prix. Avant tout achat, il est par conséquent important de vérifier tranquillement le vendeur et l’appareil.