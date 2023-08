L’enfant est-il prêt pour un propre smartphone ? Ces quelques questions aideront les parents à le découvrir. Pexels, Kampus Production

Pour un enfant, le premier portable est une étape importante dans l’apprentissage de l’autonomie et de la liberté. Mais quand est-ce le bon moment ? Ces quelques conseils aideront les parents à répondre à cette question.

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Aucune recette miracle ne permet de déterminer si un enfant est prêt à franchir le pas.

Pour utiliser un smartphone à bon escient, il faut des règles claires, l’aide d’adultes et la maturité nécessaire. Montre plus

La réunion parents-professeurs est presque terminée quand une mère lève la main : son fils prétend que, contrairement à lui, tous ses condisciples ont déjà un portable.

Un rapide sondage auprès des parents présents révèle que ce n’est pas tout à fait vrai. Seule une poignée d’élèves de cinquième possède un propre portable. Certains enfants emportent parfois un « portable d’urgence ».

Les parents ont l’expérience de ce genre de situations, que ce soit lors d’une soirée parents-professeurs ou à la maison autour du repas. C’est l’argument massue des enfants : tous les autres ont un portable.

L’envie est grande, la pression aussi. La question se pose pour les adultes : quand mon enfant devrait-il avoir son premier propre portable ?

Les réponses sont nombreuses – lors du passage dans le secondaire, au dixième anniversaire, à partir du moment où l’enfant se déplace longuement seul ou passe la nuit chez des amis – mais aucune n’est la bonne.

Les conditions

Le premier portable est un pas important vers l’indépendance. Pour les enfants, il représente une liberté nouvelle, pour les parents, une responsabilité. Un propre portable requiert de l’enfant une certaine compétence en matière de médias.

Pour un usage sain et sûr du portable, il est important que les enfants connaissent les atouts et les risques des médias numériques. Il appartient aux adultes – aux parents le plus souvent – d’apprendre aux enfants à utiliser leur smartphone de façon responsable et d’être pour eux un modèle.

Ce questionnaire aide à déterminer si un enfant est prêt à posséder un propre portable.

Questionnaire : Prêt pour le premier portable ? L’enfant a-t-il déjà une première expérience d’Internet, des ordinateurs ou des tablettes ?

L’enfant connaît-il les fonctions d’un smartphone ?

L’enfant connaît-il les applis et les sites web adaptés à son âge ?

Le sujet de la « sécurité en ligne » a-t-il déjà abordé avec l’enfant ?

L’enfant comprend-il ce que sont les données privées et sait-il où il doit faire preuve de prudence les concernant ?

L’enfant sait-il que toutes les informations que l’on trouve sur Internet ne sont pas forcément vraies ?

L’enfant sait-il que tout ce qu’il met en ligne y reste pour toujours ?

L’enfant est-il conscient des coûts qu’engendre un smartphone et connaît-il le système des achats in-app et in-game ? Montre plus

Si tu peux répondre par l’affirmative à toutes ces questions, ton enfant est mûr pour son premier portable.

Quel smartphone ?

Un appareil d’entrée de gamme simple est parfait pour un premier portable. Les portables usagés et en bon état de fonctionnement des parents ou des frères et sœurs sont une option avantageuse. Les téléphones portables d’occasion sont très prisés, car ils sont meilleur marché et ménagent les ressources.

Quand un enfant est-il prêt pour son premier portable ? Les enfants et les adultes ne sont pas toujours d’accord là-dessus. Pexels, Antoni Shkraba

Et si l’enfant veut absolument un appareil de dernière génération ? Les spécialistes conseillent aux parents de parler du financement avec l’enfant. On peut ainsi négocier avec l’enfant qu’il finance lui-même une partie du prix d’achat en y consacrant pendant un certain temps son argent de poche et les sommes qu’il reçoit à Noël et à son anniversaire.

Fixer des règles

Avant même que le premier portable soit mis en service, les parents doivent convenir de règles d’utilisation avec l’enfant. Un contrat signé par l’enfant doit faire en sorte qu’elles soient respectées.

Le temps d’écran des enfants est matière à discussion dans les familles. Aucune recette miracle ne permet de fixer une limite universelle. Les éléments déterminants sont le degré de maturité et l’âge de l’enfant, ainsi que les contenus qu’il utilise.

Pour encadrer les enfants dans leur utilisation du portable, tu peux utiliser des moyens techniques tels que des applis et des traqueurs. Ces moyens doivent servir à protéger les enfants et non à les surveiller abusivement. Les enfants ont droit, eux aussi, au respect de leur sphère privée.

L’important est que l’on parle régulièrement au sein du cercle familial de la consommation de médias par les enfants. L’échange et le dialogue jouent ici un rôle central. Les discussions et les conflits concernant le portable en font partie. On ne peut les éviter avec des interdits ou des dispositifs de sécurité.